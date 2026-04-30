América Latina

El hospital San Rafael incorpora un nuevo mamógrafo digital para fortalecer el diagnóstico de cáncer de mama en El Salvador

La reciente donación por parte de Fundageo permitirá duplicar la cantidad diaria de exámenes mamográficos en la zona central del país, ampliando la detección temprana para habitantes de Santa Tecla, La Libertad y San Salvador

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El mamógrafo de radiología digital directa permite visualizar imágenes en tiempo real y mejora la atención integral./(Periódico El Plural)
El mamógrafo de radiología digital directa permite visualizar imágenes en tiempo real y mejora la atención integral./(Periódico El Plural)

El Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla, La Libertad, incorporó un nuevo mamógrafo de radiología digital directa gracias a una donación de la Fundación Fundageo, con el que duplicará la cantidad de estudios de mamografía que realiza cada día y ampliará el acceso al diagnóstico oportuno del cáncer de mama para más de un millón de personas en la zona central del país.

La directora ejecutiva de Fundageo, Stephanie Daboub, detalló que el donativo beneficiará a las habitantes de Santa Tecla, La Libertad, San Salvador y sus alrededores. “En Fundageo le apostamos a la salud preventiva, creemos que un equipo como este va a lograr diagnósticos a tiempo para prevenir enfermedades graves como el cáncer”, afirmó Daboub en declaraciones recogidas por Diario El Salvador.

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Damaris Rodríguez, encargada del área de mamografía en el Hospital San Rafael, explicó que el nuevo equipo les permitirá realizar un promedio de 32 mamografías diarias, frente a las 15 que el centro alcanzaba con el mamógrafo anterior.

La diferencia tecnológica entre ambos equipos es sustancial: el nuevo funciona con radiología digital directa, lo que permite visualizar las imágenes de las pacientes en tiempo real, mientras que el anterior operaba con tecnología digital indirecta.

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“Nos vienen casos de otros departamentos y esto es una gran ganancia para los pacientes porque tenemos el equipo a la mano. Es un equipo de alta generación, de radiología digital directa; en este, en el momento visualizamos la imagen del paciente”, detalló Rodríguez al mismo medio.

El hospital San Rafael duplica la capacidad de mamografías con un nuevo equipo digital donado por Fundageo./(Hospital Nacional San Rafael)
El hospital San Rafael duplica la capacidad de mamografías con un nuevo equipo digital donado por Fundageo./(Hospital Nacional San Rafael)

Este equipo fortalecerá la capacidad del sistema público de salud para brindar una atención integral y oportuna.

El tercer mamógrafo de Fundageo a la red pública

Esta donación representa el tercer mamógrafo que Fundageo entrega a la red de hospitales públicos. El primero fue al Hospital Nacional Francisco Menéndez, en Ahuachapán, y el segundo al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, en San Miguel. La fundación también anunció la próxima inauguración de un área de neonatología en el Hospital de Santiago de María, en Usulután, y la entrega de equipos de ultrasonografía en dos unidades de salud en Ahuachapán, lo que consolida una estrategia de fortalecimiento diagnóstico con alcance nacional.

Un contexto epidemiológico que urge más equipos

La donación llega en un momento en que las cifras de cáncer de mama en El Salvador muestran una tendencia al alza. Según datos del Ministerio de Salud sistematizados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas en Paz (ORMUSA), los casos nuevos de cáncer de mama aumentaron un 88% entre 2020 y 2024. En 2020 se registraron 221 diagnósticos nuevos; en 2024, esa cifra alcanzó los 416 casos, casi el doble en cuatro años.

La cifra de cáncer de mama en El Salvador casi se duplicó entre 2020 y 2024, según datos del Ministerio de Salud./(Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cifra de cáncer de mama en El Salvador casi se duplicó entre 2020 y 2024, según datos del Ministerio de Salud./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

En 2022, año con datos consolidados, se diagnosticaron cerca de 1,900 casos nuevos de cáncer de mama en el país y al menos 600 mujeres fallecieron por esta causa, de acuerdo con registros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Solo en el primer semestre de 2024, el Hospital Nacional de la Mujer “María Isabel Rodríguez” registró 16 muertes por tumor maligno de mama.

A esa realidad se suma una infraestructura escasa, pues El Salvador contaba con apenas 17 mamógrafos en funcionamiento para una población femenina de más de tres millones de personas, lo que equivale a un equipo por cada 176.000 mujeres, según datos del Ministerio de Salud citados por ORMUSA.

El nuevo equipo del Hospital San Rafael reduce, aunque sea parcialmente, esa brecha crítica en el acceso al diagnóstico temprano, etapa en la que las tasas de supervivencia del cáncer de mama superan el 90%.

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