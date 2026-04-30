El consultor político Gustavo Córdoba analizó el caso de Adorni: “En lugar de abrazar a un funcionario, el presidente está abrazando un problema”

A un día de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, en donde se defendió de las acusaciones en su contra, el consultor político Gustavo Córdoba analizó los costos del respaldo del Ejecutivo a Adorni: “El presidente está abrazando un problema”.

Durante la entrevista en el streaming de Infobae En Vivo, Córdoba aseguró que el rol del funcionario como jefe de Gabinete se encuentra “terminado” y que transfiere su negatividad “a todo el Gobierno”.

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“En la puesta en escena de ayer, el Gobierno quiso demostrar fortaleza. A partir de ahora, ¿Adorni va a ir acompañado por el Gabinete a todo evento periodístico? ¿Con toda la custodia presidencial? Evidentemente no”, analizó.

En esa línea, el analista afirmó que el “tema central” es el contexto económico que atraviesa la Argentina: “Sin la crisis económica, este sería un problema importante pero no central”.

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“Yo creo que el presidente, en lugar de abrazar a un funcionario, está abrazando un problema”, sentenció, en referencia al fuerte apoyo de Javier Milei.

Este miércoles también expresaron su respaldo Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, “Lule” Menem, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros funcionarios, quienes quedaron plasmados en una foto en la previa de la presentación.

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Sobre las futuras elecciones, Córdoba aseguró que serán un “plesbicito” del plan económico de la gestión. En ese sentido, se refirió a los expresidentes reelectos Carlos Menem y Cristina Fernández: “¿Saben por qué fueron reelectos? Entre otras cosas, pero fundamentalmente porque mejoraron el poder adquisitivo de la gente".

El Gobierno salió a respaldar a Adorni en su presentación en el Congreso.

Además, señaló que la figura del presidente estadounidense Donald Trump entraría en juego: “Si Trump sale bien parado de esa elección, Milei va a tener un empujón importante. Ahora, si Trump pierde en noviembre, Milei va a tener complicaciones de gobernabilidad”.

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“Adorni contribuyó a su propio fracaso”

De acuerdo con Córdoba, el funcionario “contribuyó a su propio fracaso” al haber “levantado el dedito” para señalar lo que estaba bien y lo que estaba mal, al tiempo que sostuvo su “diatriba” contra el periodismo.

“Hace dos meses, con el caso Adorni, el gobierno viene simulando que está bien y no está bien. Los números lo indican. Hay que separar a Adorni y restablecer la confianza en la imagen y en la investidura presidencial”, opinó.

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En ese sentido, deslizó la posibilidad de que el sostenimiento del funcionario se deba a la causa Libra y al conocimiento que este tendría sobre la misma: “Las razones del sostenimiento de Adorni me parece que exceden largamente lo que nosotros podemos conocer hoy”.

“No hay ninguna figura del Gobierno que esté dando alguna explicación de las decisiones que se toman o de las que no se toman. Hoy no hay voces, no hay palabras. Milei no da reportajes, Karina Milei menos, Adorni no puede”, cerró.

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Fotografía: Agencia de Gobierno

Adorni presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo. Aunque la comparecencia respondió a una obligación constitucional, el contexto le otorgó un peso adicional: el funcionario llegó bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y utilizó su exposición para rechazar las acusaciones y defender su actuación.

En ese marco, los bloques opositores habían elevado más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100, con foco en economía, producción, salud y seguridad, entre otros temas. Con ese volumen de planteos y un recinto tensionado, la oposición buscó sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenaran la sesión, mientras el oficialismo apostó a blindar políticamente al jefe de Gabinete en una jornada que combina exposición de gestión, defensa personal y alto voltaje político.

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