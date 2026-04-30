La noche dorada del vino argentino: Winexplorers destacó el legado y la creatividad vitivinícola

El nutrido grupo de galardonados posa sonriente con sus trofeos durante la ceremonia de los Premios Winexplorers

Anoche en Alvear Icon Hotel de Buenos Aires y ante más de 250 referentes y representantes de la industria vitivinícola nacional, se realizó la esperada entrega en reconocimiento a los mejores exponentes del ámbito del vino y la gastronomía nacional

A pesar de un 2025 difícil y un comienzo del 2026 también complicado, el vino argentino sigue avanzando y demostrando que es la bebida con mayor profundidad y significado por su arraigo cultural. Por eso las bodegas acaban de terminar una nueva cosecha y se preparan para afrontar un escenario desafiante, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional.

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Y si bien la macro y la micro no estarían ayudando, el vino siempre está. Y el vino argentino está pasando por su mejor momento cualitativo histórico, y los Premios Winexplorers vienen a poner eso sobre la mesa, siendo un aporte fundamental para la difusión de la cultura del vino y su mejor posicionamiento.

Numerosos asistentes disfrutaron de la gala de los Premios Winexplorers 2026 al Vino Argentino

Se trata de una verdadera fiesta para la industria del vino, cuyo resultado impacta en el mercado, ya que el encuentro destaca a los que mejor hicieron las cosas a lo largo del año, en este caso, 2025.

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La segunda edición de los Premios Winexplorers celebró la excelencia, la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo de las bodegas argentinas y otras empresas vinculadas al fascinante mundo del vino, como ser restaurantes, hoteles e instituciones. El gran objetivo volvió a ser destacar a quienes están impulsando el futuro del vino argentino a nivel global, con el propósito de visibilizar el talento y la calidad que posicionan a la Argentina como referente mundial.

Una vez más, los Premios Winexplorers destacaron a quienes marcan la diferencia, desde las bodegas y enólogos más sobresalientes, hasta los innovadores en enoturismo y en propuestas gastronómicas.

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José Zuccardi de Bodega Santa Julia recibió el premio Bodega Sustentable del año

El evento se ha instalado definitivamente como “la gran noche del vino argentino”, logrando una convocatoria masiva de referentes, bodegueros, enólogos, sommeliers, chefs y autoridades que celebraron la excelencia de nuestra bebida nacional. La gala, que este año alcanzó un nuevo estatus institucional al ser declarada Marca País Argentina, destacó por su estándar de producción internacional.

Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorer fue otorgado a la bodega Catena Zapata, mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público.

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El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, y el Premio a la Trayectoria honró al Ing. Alberto Arizu. Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo, Diana Fornasero como Mejor Enóloga, y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina.

El Ingeniero Alberto Arizu de Luigi Bosca, recibió el Premio a la trayecotoria

Cabe destacar que los premios están avalados por la excelencia y transparencia del jurado que lo integra, 38 especialistas de renombre nacional. El Board de los premios estuvo liderado por quien escribe estas líneas en el rol de Presidente del Jurado, acompañado por un comité integrado por Andrés Rosberg, Aldo Graziani, Marcela Rienzo y Nacho Gauna. Y la rigurosidad técnica de los premios estuvo garantizada una vez más, garantizando que los resultados sean el fiel reflejo de lo que está pasando en la industria.

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El evento, contó con más de 220 nominaciones y más de 120 empresas representadas en sus 37 categorías. Esto reflejó la amplitud y diversidad de la industria y significó un reconocimiento que celebra tanto a los nombres más consagrados como a las nuevas voces que están marcando el futuro del vino.

Estos premios nacieron como idea desde Winexplorers, el primer canal de streaming dedicado al vino y al lifestyle.

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El ganador Mejor enólogo hacedor viticultor fue para Alejandro Vigil por Catena Zapata y El Enemigo Wines. Recibió Elena Maza

Creado por Nacho Gauna, el autor de esta nota, Winexplorers nació con la idea de explorar y contar las historias detrás del vino. “Estos premios son una evolución natural de ese concepto. No queremos que sean solo una distinción más, sino un verdadero reconocimiento a quienes hacen de esta industria una de las cartas de presentación más poderosas que tiene Argentina en el mundo “, explicó Nacho Gauna.

Premiar a los protagonistas del vino argentino no solo es un merecido reconocimiento por parte de los que estamos permanentemente viendo e informando sobre lo que hacen, sino además una manera de llamar la atención de los consumidores, destacando a aquellos que lograron diferenciarse de sus pares.

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Los ganadores 2026

Gran Premio Winexplorers

Catena Zapata

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Bodega del año – Premio voto del público.

Ribera del Cuarzo

Mejor Malbec

As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines.

Mejor Bodega Insignia

Zuccardi Valle de Uco

Mejor Bodega Pequeña / Productor

Ribera del Cuarzo

Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor

Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines

Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora

Diana Fornasero - Viña Cobos

Bodeguero/a del año

Laura Catena - Catena Zapata

Premio a la Trayectoria

Ing. Alberto Arizu

Mejor Vino Tinto (no Malbec)

Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes

Mejor Vino Blanco

Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata

Mejor Vino Espumoso

Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher

Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural

Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo

Lanzamiento del año

Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca

Mejor Restaurante de Argentina

Aramburu

Mejor vino de Mendoza

Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis -

Mejor vino del NOA

El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh - Jujuy -

Mejor vino de CENTRO

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros - San Juan -

Mejor Vino de PATAGONIA

Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards - Chubut -

Mejor Etiqueta de Vino

Universo Paralelo - Bodegas López

Mejor Línea de Vinos

Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos

Mejor Vermut (prod nacional)

La Fuerza Sideral

Mejor Destilado (prod nacional)

Grappa Bressia

Mejor Viñedo

Viña Única del Monasterio - Per Se

Bodega Sustentable del año

Bodega Santa Julia -

Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega

Bodega Yanay -

Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación

Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo

Mejor Restaurante de Bodega

5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers

Mejor Propuesta de Enoturismo

Susana Balbo Unique Stay

Mejor ruta del vino

La Quebrada de Humahuaca - Jujuy

Restaurante Revelación de Argentina

Ness -

Mejor Evento de Vinos

Premium Tasting

Restaurante con Mejor Carta de Vinos

Anchoita

Mejor Sommelier de Restaurante

Delvis Huck - Casa Cavia

Región Vitivinícola del año

DOC Luján de Cuyo - Mendoza

Región Vitivinícola Emergente

Barreal - San Juan

Vino y Música

Akasha (Pedro Aznar) - Crowdfarming