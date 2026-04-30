Guatemala

La Junta Monetaria en Guatemala mantiene en 3.50% la tasa líder por incertidumbre internacional

El ente rector de la política monetaria del país decidió sostener el nivel actual en su tercera reunión consecutiva, tomando en cuenta el entorno externo adverso y su posible efecto en los precios y en la economía doméstica

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Siete hombres con traje sentados detrás de una mesa de madera. Detrás hay pantallas con el logo del Banco de Guatemala, banderas y emblemas
Miembros de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala se reúnen en una sesión formal para discutir asuntos económicos y financieros. (Banco de Guatemala)

La Junta Monetaria decidió mantener en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, una decisión adoptada de manera unánime el 29 de abril, en respuesta al actual panorama internacional y sus posibles implicaciones sobre la economía guatemalteca en lo que resta de 2026.

Según explicó Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria, durante una conferencia de prensa citada en el comunicado oficial, el pronóstico de inflación para abril se ubica próximo al 3%, lo que refuerza la cautela frente a los riesgos derivados del escenario global.

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La inflación en marzo estuvo por debajo del rango meta

El dato más reciente revela que la inflación en Guatemala alcanzó 2.50% en marzo de 2026, cifra que muestra un alza respecto a febrero, cuando se situó en 1.56%.

Sin embargo, este nivel permanece por debajo del límite inferior del objetivo definido por la Junta Monetaria —establecido en 4.0% +/- 1 punto porcentual—, lo que refleja condiciones de baja presión inflacionaria pese a los incrementos internacionales en los precios de los combustibles.

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Infografía con gráficos e íconos que ilustran la decisión de la Junta Monetaria de Guatemala sobre la tasa líder de 3.50% y sus factores económicos.
La Junta Monetaria de Guatemala decidió mantener la tasa de interés líder en 3.50% por tercer mes consecutivo, monitoreando los riesgos inflacionarios externos y las perspectivas de crecimiento económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Junta enfatizó que la reciente aceleración de la inflación está asociada principalmente a presiones de origen externo, específicamente al aumento de los precios internacionales del petróleo generado por el conflicto bélico en Oriente Medio y el correspondiente bloqueo del Estrecho de Ormuz.

La institución subrayó la persistencia de condiciones favorables para el crecimiento económico mundial en 2026 y 2027, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y unas condiciones financieras internacionales aún ventajosas.

No obstante, la permanencia de conflictos geopolíticos y políticas comerciales restrictivas incrementa la incertidumbre y los riesgos a la baja.

Riesgos en el entorno internacional y sus implicaciones para Guatemala

El conflicto en Oriente Medio ha motivado un aumento pronunciado en el precio internacional del petróleo, factor que la Junta Monetaria considera determinante en la formación de expectativas inflacionarias. La institución advirtió que una prolongación o intensificación de la crisis podría generar presiones adicionales sobre la inflación importada, modificando el escenario inflacionario nacional.

Al respecto, González Ricci afirmó que las proyecciones actuales contemplan que la inflación se mantenga dentro del rango meta en 2026 y 2027, aunque las predicciones son susceptibles de cambios dependiendo de la evolución de los mercados energéticos internacionales.

La Junta también evaluó que la mayoría de los indicadores económicos de corto plazo mantienen un crecimiento positivo, en sintonía con las estimaciones de expansión económica que sitúan el crecimiento entre 3.1% y 5.1% para 2026 y entre 3.0% y 5.0% para 2027, según lo consignado por la Junta Monetaria en su sesión del 29 de abril. Este resultado refleja, en parte, la capacidad de la economía guatemalteca para enfrentar choques externos y mantener estabilidad en sus principales variables macroeconómicas.

Tercera reunión consecutiva sin variación en la tasa de referencia

El indicador de tasa de interés líder permanece en 3.50% por tercer mes consecutivo, reafirmando la postura de cautela adoptada en un entorno de alta volatilidad global.

La Junta Monetaria reiteró su compromiso de implementar las acciones necesarias para que la inflación se mantenga dentro del rango objetivo, mediante un monitoreo continuo de indicadores económicos nacionales e internacionales susceptibles de impactar en el nivel general de precios.

El comunicado reiteró que cualquier modificación futura en la política monetaria dependerá de la evolución del contexto internacional, especialmente en lo referente al mercado de energéticos y a los efectos derivados de crisis geopolíticas.

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