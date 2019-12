Desde un filete a base de plantas en Four One Six y la cocina gourmet cruda en Neroli Organic Juice Bar y Rawfood Diner, hasta una increíble comida del Medio Oriente en Zakaim Vegan Boutique, las opciones son variadas. ¿Pero lo mejor? Hay más de 100 restaurantes veganos dentro de un kilómetro y medio de las murallas de la ciudad, sin contar todos esos lugares de falafel accidentalmente veganos.