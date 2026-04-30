Política

“No me gustaría que se suba al ring”: Fernando Marín se refirió al futuro político de Mauricio Macri

El productor analizó el posible regreso del expresidente a la política, destacó su trayectoria y logros, pero planteó dudas sobre la conveniencia de una nueva candidatura en el contexto actual

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Fernando Marín expresó su preocupación por un posible regreso de Mauricio Macri a la política argentina en el actual contexto nacional

El productor Fernando Marín expuso su postura sobre el posible regreso de Mauricio Macri a la política argentina. El principal eje de su declaración fue la sorpresa ante los movimientos recientes del expresidente, sumado a una valoración directa sobre su figura como potencial candidato en el país. Marín, de extensa trayectoria en medios y fútbol, relató sus experiencias personales al lado de Macri y dejó en claro sus deseos para el futuro cercano del dirigente.

“Es un hombre que vale la pena que esté en la Argentina como candidato. A mí no me gustaría que se suba al ring. Si a mí me vuelve a preguntar ¿por qué? No sufras más, ya te diste el gusto, lo tenés", dijo Marín en Infobae en Vivo Al Amanecer.

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El productor observó que, tras casi cinco décadas de amistad, Macri sigue siendo una figura compleja, moldeada por vivencias extraordinarias que abarcan desde experiencias traumáticas, como su secuestro, hasta transformaciones en ámbitos empresariales, deportivos y políticos. Destacó los logros de Macri y expresó una mezcla de admiración y cautela sobre su eventual regreso a la política.

El productor destacó la larga trayectoria de Macri en la política, los negocios y el fútbol argentino como elementos claves de su figura pública
El productor destacó la larga trayectoria de Macri en la política, los negocios y el fútbol argentino como elementos claves de su figura pública

El empresario y Mauricio Macri se conocieron a finales de los años ‘70 en un café de Buenos Aires, gracias al presentador Daniel Mendoza. “Te voy a presentar un pibe que la va a romper en la vida”, recordó Marín que fue la primera impresión transmitida por el entorno. A partir de allí nació una relación cercana, atravesada por episodios personales intensos y la presión de la exposición pública.

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La historia y vínculo personal entre Marín y Macri

El productor relató la experiencia de haber sido elegido por el padre de Macri para acompañarlo durante la primera semana del secuestro que sufrió el expresidente en su juventud. “Eso realmente que le haya sucedido a un hombre y que le amaguen con una pistola durante 14 días, que lo iban a matar, creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano”, destacó. Marín también participó en gestiones junto a autoridades nacionales de entonces, manteniendo un rol directo en momentos de alta tensión familiar.

El relato avanzó sobre momentos compartidos en el fútbol, tales como la noche en que Boca Juniors goleó a Racing 6 a 4 y Macri asumió la presidencia del club. “Yo lo acompaño a él a Boca porque jugaba con Racing y Racing le ganamos seis a cuatro, el día que Mauricio gana la presidencia de Boca”, afirmó Marín, quien sumó además anécdotas íntimas y viajes a mundiales de fútbol junto al dirigente.

Captura – FERNANDO MARIN  – Infobae en Vivo
La amistad entre Fernando Marín y Mauricio Macri comenzó a fines de los años setenta en Buenos Aires y se fortaleció con los años

Fútbol para Todos y la gestión política

Por otra parte, Marín repasó su rol al frente de Fútbol para Todos, ayer convertido en promesa de campaña y luego discontinuado como política de Estado bajo la gestión de Macri. “No concebía cómo lo podía levantar y nosotros ideamos una fórmula para separarnos sin ruido de Fútbol para Todos y nadie dijo nada”, sostuvo. Dio cuenta de las dificultades internas y el proceso de salida del programa, describiendo la transición hacia empresas comerciales en la organización de los derechos televisivos del fútbol argentino.

Respecto a la gestión política del exfuncionario, Marín trazó un recorrido por el ascenso del expresidente en la esfera pública desde la presidencia de Boca Juniors hasta la conducción nacional. “Fue un hombre que llega a las máximas posiciones en la empresa donde trabaja, después es alcalde, reelecto, con un equipo totalmente nuevo y funda un partido. Termina el mandato como presidente después de treinta y pico o cuarenta años que no se terminaba ningún mandato”.

De su derrota frente a Alberto Fernández, Marín recordó: “Le toca perder contra quizás el peor presidente de la historia de la Argentina. Es así, para ser menos ofensivo, el más inocuo", indicó.

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