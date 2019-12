View this post on Instagram

En este viernes de #quecomemoshoy 🤔En que se traduce esta distribución? 🌮fajitas!!! 😯Oh, yes!! 👉🏿les dejamos una receta súper sencilla, para poder hacer en sus casas y compartir con amigos, pareja o hacerla para ustedes💃🕺🏻!!! Es una idea de menú rico y saludable🙌 (si aprendemos a combinar de forma correcta). Por qué saludable y completo? 🧐 veamos 🔸tenemos la masa (cereal) que aporta principalmente: Carbohidratos complejos 🔸La Carne (vacuna, de pollo o cerdo) que aporta principalmente proteínas completas, hierro, zinc, magnesio. ☝️Optemos por cortes con poca grasa visible para reducir el aporte de grasas saturadas y colesterol😉🔸las verduras: Aportan fibra, vitaminas y minerales (👆🏻cuanto más colores y variedad tenga nuestro plato, mayor va a ser su contenido de estos nutrientes). 👉🏿Aquí va la receta: masa (para 10 unid aprox) 250g de harina + 2 cdas de aceite + 1 pizca de sal + agua (cant de necesaria) Procedimiento: unir todos los ingrediente hasta formar una masa lisa. Dejar reposar unos 15 min para que sea más fácil de estirar. Hacer bolitas como (tamaño pelotita de ping pong🏓), estirar y cocinar a fuego de moderado a fuerte (😬ojo que no se quemen) en una sartén limpia. (sin aceite, sin nada🙅🏻‍♀️). Relleno: Cortar en tiritas (o “en juliana” para entendidos🤓) morrón, cebollas, zucchini, zanahoria. Cocinar en una sartén con un chorritin (🤝)de aceite. Cuando comienzan a cocinarse, incorporar la carne (1 emince o filet fino de lo que quieras por persona aprox). Al final, agregar pizca de sal, pimienta o el condimento que más te guste. Retirar y servir. TIPPOULIN🤩: Podes darle un toque de textura con lechuga cortada bien finita, o tomate picado, cibulette. Sorprendete!!!😮😍