A su vez, hizo referencia a su relación “de vocación” con la sexología, carrera que eligió con tan solo 20 años estaba por graduarse de la universidad en la carrera de literatura francesa: “estando en una playa en Puerto Rico, mi ahora cuñado me dijo que por qué no estudiaba algo relacionado con el sexo ya que me la pasaba hablando con mis amigas sobre eso. Eso me iluminó, me hizo abrir los ojos que eso quería para mi vida, supe instantáneamente que yo tenía que ser sexóloga”.