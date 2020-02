“Dormía menos porque me quedaba de noche para ver películas en inglés con subtítulos y así ejercitar el nuevo idioma. Luego me fui a estudiar fuera de EEUU y me doctoré en Cambridge, Inglaterra. Y volví en 2001 porque aprendí que no hay nada como vivir en el país donde uno tiene sus raíces. Los problemas son nuestros. Yo afuera sentía que no estaba en mi lugar. No era millonario en emociones. Por eso pienso hoy que la salida es colectiva, no individual. América latina perdió el tren en la industria modera y la innovación. Para jugar en primera en el mundo, basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, hay que hacerlo entre todos”, indicó el neurocientífico.