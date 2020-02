Para la diseñadora Patricia Profumo, quien opinó en diálogo con Infobae, “de Shakira me gustó el outfil, el color, pero me pareció demasiado austero para un evento de la magnitud del Super Bowl, me hubiese gustado un poco más de producción en su cabello, en su traje; sin embargo el color borgoña me pareció muy acertado, me gustó”.