“Pensé una maldad, me digo: ‘enano, tenés que bajar dos kilos’", dijo el creador de Separadas ante las risas del auditorio y luego se puso serio: “A veces me llevo a penitencia, porque el ego es algo que… elegí ser actor, de por sí tengo un ego importante, ¿qué hice? Lo fui trabajando, y también actuando de cómo me gustaría que me vean a mí, porque sé que tengo un ego de exposición. Cuando me va bien en algo, estoy dos o tres días como un pavo real feliz y puedo decir alguna estupidez, pero tengo mi otra parte también entonces automáticamente me tranquilizo, tengo gente que me quiere que me dice las cosas que me tiene que decir”.