Sin embargo, mucha gente juzgará tanto a aquellos que deciden vivir solteros o aquellos que prefieren ser no sexuales, aunque sea por un tiempo. Estos intentos casi cómicos de patologizar tienden a ser más fervientes cuando una persona se autoidentifica como asexual. “La gente cree que no puedo ser feliz viviendo así. Los que me rodean le dan mucha importancia al sexo. Hablan del sexo como si la mayor parte de la vida pasara por ahí. Sin dudas me hace sentir presionada, y a menudo sentir que no soy parte. También creo que es interesante y divertido al mismo tiempo", aseguró sobre su experiencia Juana, una joven de 25 años que hace aproximadamente un año no mantiene relaciones sexuales. Juana es estudiante universitaria, nunca tuvo novio y sus relaciones sexuales son esporádicas o nulas.