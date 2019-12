Entonces, ¿qué significan los resultados para aquellos de nosotros que no somos ricos y que quizás nunca nos volvamos ricos? Mucho. Aprendemos que claro, el dinero ciertamente hace que las actividades de ocio activo y la autonomía laboral sean más alcanzables, pero aquellos de nosotros en cualquier nivel de ingresos podemos trabajar para incorporarlos a nuestras vidas. Estos lujos no están reservados para los ricos, entonces, ¿por qué no disfrutarlos ahora?