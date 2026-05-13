La marcha universitaria dividió al PRO: lo que apoyaron el reclamo y la posición oficial

La cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo (EFE)

Mientras la cuarta Marcha Federal Universitaria colmaba Plaza de Mayo en la tarde del martes, el PRO atravesó la jornada sin un comunicado oficial sobre el conflicto y con sus dirigentes divididos entre quienes tomaron posición pública a favor del reclamo y quienes guardaron silencio.

La fractura quedó expuesta en las redes sociales. La diputada nacional Silvia Lospennato fue la primera en pronunciarse: “En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho”, publicó en X horas antes del inicio de la concentración. El diputado nacional Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pero integrante del bloque amarillo, siguió la misma línea: “La educación pública es una de las herramientas más importantes para igualar oportunidades y construir futuro.” Defenderla, agregó, no debería ser una discusión partidaria, sino un compromiso de todos. “Hoy acompaño el reclamo de estudiantes, docentes y universidades”, sostuvo. No es la primera vez que González tiene una postura crítica a LLA.

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Silvia Lospennato fue enfática al acompañar el reclamo universitario (Infobae en Vivo)

La diputada nacional Gisela Scaglia también defendió el financiamiento universitario con argumentos que apuntaron a las casas de estudio de su provincia —la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y la UTN Santa Fe— como motores del desarrollo regional. Aunque preside la bancada de Provincias Unidas, la ex vicegobernadora de Santa Fe preside el PRO provincial.

Sergio Siciliano, legislador porteño de Vamos por Más, se mostró igualmente crítico hacia el Ejecutivo: “Hay una ley vigente que se debe cumplir, eso también es seguridad jurídica que atraerá futuras inversiones. La ley no es buena, debió debatirse más, pero hoy es la reglamentación vigente y ratificada por el Congreso y por la Justicia", escribió. Y advirtió: “Lamentablemente, esta disputa hace que los docentes no cobren salarios dignos” y eso atenta contra la calidad educativa.

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La ex diputada nacional y también legisladora por CABA, Laura Alonso, optó por una posición intermedia. Reivindicó la universidad pública desde lo personal y anticipó que la jornada tendría politización, pidió no dejar que eso opacara el reclamo: “Que el árbol no tape el bosque. Muchos asistirán porque quieren y creen en una educación superior pública de calidad”.

En el extremo opuesto del arco interno, el ex senador Federico Pinedo publicó un mensaje que contradijo el argumento central de los manifestantes: “En una república, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la iniciativa de gasto público corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto", escribió en respuesta directa al tuit de Lospennato, en un gesto de alineamiento con la postura del Gobierno nacional. Pinedo, sherpa argentino para el G20, ya manifestó de manera publica sus diferencias con Mauricio Macri.

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El exmandatario (que se encuentra fuera del país) y los principales dirigentes del PRO se llamaron a silencio. No hubo comunicado institucional sobre el conflicto. La única publicación oficial en la jornada fue un mensaje de tono político general, sin mención alguna a las universidades: “El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. El texto llegó horas después de que las columnas de docentes, estudiantes y gremios ocuparan la plaza frente a la Casa Rosada.

El silencio institucional del PRO contrasta con el clima interno que el partido atraviesa desde el fin de semana. El domingo previo, el expresidente avaló la difusión del “Manifiesto próximo paso”, en el que apuntó contra quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, en una referencia interpretada en pasillos libertarios como una crítica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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En las últimas horas, desde el PRO bonaerense informaron sobre la actividad del próximo viernes en Vicente López que encabezarán Macri y la intendenta Soledad Martínez. “Nos reunimos para lanzar una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, los consejeros escolares, concejales y vecinos de toda la Provincia podamos construir datos propios desde el territorio. Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra, lo mostramos nosotros”, señalaron.

El presidente Javier Milei siguió la movilización desde la Quinta de Olivos y retuiteó un mensaje de Camila Manfredi, dirigente de la Juventud del PRO, referenciada en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuestionó los reclamos: “A la educación hay que defenderla siempre, el tema es de quién”.

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La marcha, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, organizaciones representativas del sector universitario, fue la cuarta movilización federal del sector desde la asunción de Milei.

El documento final, leído por estudiantes frente al escenario en Plaza de Mayo, exigió al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, mientras la resolución definitiva aguarda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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