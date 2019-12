“Cocinamos lo que nos gusta. La vedette, sin dudas es la tortilla. No somos un restaurante de comida mexicana. La gente viene y pregunta: ‘¿Tienen micheladas? ¿Hacen margaritas? ¿Tienen nachos? ¿Guacamole?’ Y nosotros pensamos: 'No, si vas a hacer un taco netamente mexicano lo único que podés lograr son las tortillas. En Buenos Aires, hay muchos ingredientes que no se consiguen o que son muy caros. Nos han llegado a pasar 18 mil pesos el kg de chiles. Si no tenés alguien que viaje todas las semanas es imposible. Terminás haciendo algo como mexicano pero de mala calidad”, explicaron.