Cuando voy a comer a un restaurante me fijo en la comida, no me interesa si me tratan bien o me tratan mal. El argentino está acostumbrado a un servicio bastante a la vieja escuela en donde el mozo por poco le tiene que lustrar los zapatos. A mi Donnet se me hace más como el comedor de una casa. Porque por más de que la fachada sea diferente quisimos dar esa sensación de contención. Que la gente se sienta cómoda. Buscamos algo más relajado, más íntimo.