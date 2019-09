Lanussol trabajó ocho años para Lepes, junto con Mariano Ramón, fundador y cocinero del Gran Dabbang, el restaurante que trajo la gran escena de comida callejera de Asia a Buenos Aires. "Soy un afortunado al que que le pagan por hacer lo que le gusta, me siento un skater o un futbolista", dijo entre risas. Y continuó: "Hago lo que me gusta desde los 17 años, hoy tengo 38 y es lo que mejor me sale. Yo soy esto, esta cosa callejera y simple. Hago las cosas porque me gustan y no por el dinero, pero no por eso dejo que las cosas salgan mal. Soy muy profesional pero básico".