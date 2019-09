- Sí, porque de la otra no tengo ni idea y lastimosamente ya perdí la esperanza. Soy de los que veo dentro de las cosas malas, algo bueno para aferrarme a eso. La situación gastronómica de nuestro país está estacionada. Ves la cocina, lo que está pasando y te das cuenta de que difícilmente va a haber un rayito de innovación o de algo diferente. Pero me gusta ver que a partir de lo que pasa, pudimos hacer un trabajo de introspección importante. Empezamos a ver productos y productores que antes no se veían porque había una abundancia económica donde era más importante tener un lenguado que viniera de Chile o Argentina que tener una sardina fresca.