“Llegados los 30 años de repente te ves rodeado de una afluencia sangrienta de mensajes subliminales. Que si no construiste una casa, que si no tenés esposo, o un bebé y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, todo esto provoca una increíble cantidad de ansiedad. Todo eso es totalmente falso. Me llevó mucho tiempo, pero estoy muy feliz de estar soltera. Yo lo llamo estar auto-acompañada", sostuvo en una entrevista con la revista Vogue la exitosa actriz Emma Watson.