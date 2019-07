La pansexualidad, como todas las etiquetas LGBTQ+, se entiende de maneras diferentes. Sin embargo, la organización no gubernamental estadounidense de defensa queer, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD por sus siglas en inglés) define ampliamente ser pansexual como "sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género".