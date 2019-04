"El amor no es eterno, pero eso no significa que no pueda durar, transformarse y mejorarse. Una pareja reciente mezcla el deseo con el amor naciente. Una pareja de 50 años de casados privilegiada el respeto, la compañía y la ternura, que son parte de lo que llamamos 'amor'. Existe un proceso de transformación que va del primer amor más salvaje y más irreflexivo, al amor construido por dos seres a lo largo del tiempo", explicó en diálogo con Infobae la doctora Mirta Goldstein, psicoanalista y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina.