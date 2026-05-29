Economía

Alivio en la cadena de pagos: se redujo la cantidad de cheques rechazados, aunque se mantienen 60% por encima de 2025

Un informe del Banco Central mostró que en abril se rechazaron algo más de 103.000 cheques por falta de fondos, lo que representa una baja mensual del 8,1% respecto a marzo

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Primer plano de dos manos extendiendo un cheque, una de ellas viste un traje oscuro y camisa azul claro, la otra una camisa azul.
En abril se rechazaron 103.233 cheques por falta de fondos, un 8,1% menos que en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del mercado de cheques en la Argentina mostraron en abril de 2026 una señal de alivio. Por primera vez en el año, la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos registró una caída mensual significativa, aunque el nivel sigue siendo marcadamente superior al de un año atrás. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el dato en su informe mensual de pagos minoristas, que reúne las principales variables del sistema financiero de pagos del país.

El dato del cuarto mes del año rompe con la tendencia ascendente de rechazos. En concreto, en abril de 2026 se rechazaron 103.233 cheques por falta de fondos, lo que representa una caída del 8,1% respecto a los 112.000 registrados en marzo. Se trata del primer retroceso mensual relevante del indicador en lo que va del año. En la comparación con abril del año pasado, sin embargo, el nivel sigue siendo un 60,7% más elevado.

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El monto involucrado en esos rechazos ascendió a $312.903 millones en términos nominales, con una baja mensual del 12,5%. Medido en términos reales -es decir, descontando el efecto de la inflación-, el monto deflactado cayó un 14,7% respecto a marzo. En la comparación interanual, el monto deflactado también muestra un alivio: la variación real frente a abril de 2025 se ubica en niveles que, si bien todavía son positivos en algunos segmentos, reflejan una desaceleración respecto a lo que mostraba el indicador meses atrás.

La tasa de rechazo sobre el total de cheques compensados se mantuvo en 2,2% en cantidades, sin cambios respecto a marzo. En montos, la relación bajó levemente: pasó del 1,6% al 1,4%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales, según precisó el BCRA en su informe.

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¿Punto de quiebre?

Para dimensionar el cambio, se debe poner en perspectiva lo que ocurrió en los meses previos. En marzo, los rechazos por falta de fondos habían crecido un 24,4% respecto a febrero y acumulaban una suba interanual que superaba el 100 por ciento. En ese momento, el sistema compensaba cheques a un ritmo mensual más elevado y la tasa de rechazo sobre montos era del 1,6 por ciento.

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El Banco Central informó que la tasa de rechazo sobre el total de cheques compensados se mantuvo en 2,2% en cantidades (Freepik)

Abril marca lo que parece ser un quiebre de esa dinámica. La caída mensual del 8,1% en cantidades y del 14,7% en términos reales, sugiere que la presión sobre la cadena de pagos se redujo durante el mes, aunque sin desaparecer. El indicador interanual, que en marzo superaba el 100%, se moderó al 60,7% en abril, lo que representa una mejora comparativa aunque sigue siendo una cifra elevada en términos históricos.

El total de cheques rechazados

Además de los rechazos por falta de fondos -que son los que el BCRA sigue con mayor atención por ser indicativos de la capacidad de pago de los emisores-, el informe también registra el total de cheques rechazados por cualquier motivo. En abril, esa cifra fue de 148.509 operaciones, con una baja mensual del 3,5% y una variación interanual del –11,4 por ciento. El monto nominal asociado a esos rechazos fue de $454.273 millones, con una caída deflactada del 10% mensual y del 21,2% en términos reales interanuales.

La diferencia entre ambas categorías es relevante: mientras que el total de rechazados bajó tanto en cantidad como en valor real respecto al año pasado, los rechazados específicamente por falta de fondos todavía se ubican un 60,7% por encima del nivel de abril de 2025.

El mercado total de cheques

El informe del BCRA también permite observar el comportamiento del mercado de cheques en su conjunto. En abril se compensaron 4,7 millones de cheques en pesos -tanto físicos como electrónicos- por un total de 22,2 billones de pesos. La cantidad compensada cayó un 6,8% respecto a marzo, mientras que el monto real bajó 3,4% mensual.

Dentro de ese total, el cheque electrónico (Echeq) siguió consolidando su posición dominante. Según el BCRA, el Echeq representó el 62,5% de los cheques compensados en cantidades —unos 2,9 millones de unidades— y el 83,9% en montos, con 18,6 billones de pesos. Esos porcentajes implican aumentos de 8 puntos porcentuales y 4,7 puntos porcentuales, respectivamente, frente a abril de 2025, lo que refleja una migración sostenida desde el cheque físico hacia el formato digital.

El informe también menciona un dato novedoso vinculado a la implementación del Echeq en dólares: en abril se compensaron 156 cheques electrónicos en moneda estadounidense por un monto total de 21 millones de dólares.

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