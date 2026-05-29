Rocío Marengo arremetió contra Elba Marcovecchio: “Como abogada tenés que tener límites”

La conductora se metió en la nueva interna familiar de su pareja y fue tajante a la hora de opinar acerca de la abogada (Video: Intrusos-América TV)

La modelo y conductora Rocío Marengo volvió a encender la mecha de un conflicto que ya lleva años de litigios, cartas documento y cruces públicos. En un móvil con Intrusos (América TV), salió a hablar sin filtros sobre la situación legal que ella y su pareja, el empresario Eduardo Fort, afrontan como consecuencia del juicio de alimentos iniciado por Karina Antoniali, la ex de Fort, patrocinada por la abogada Elba Marcovecchio. Ese juicio, que se extendió durante varios años, se resolvió a favor de Antoniali por una cifra millonaria.

Cuando el cronista de Intrusos le preguntó si había tenido repercusiones tras sus declaraciones anteriores, Marengo fue directa: “Me llegó una carta documento, la contestamos con Ana Rosenfeld y no recibimos nada más”. La carta, según explicó, apuntaba específicamente a lo que había dicho en el programa. Lejos de arrepentirse, cuestionó el gesto: “Me pareció que esa carta documento que me llegó, la verdad que no estuvo buena, porque me parece que estamos en el medio, se puede opinar y más de cosas que uno vive”.

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Marengo dejó en claro que no tiene intención de callarse. “No tengo por qué no contar lo que vivo, cuento todo”, afirmó. Y cuando el cronista le informó que Marcovecchio había hablado con el programa y había calificado su conducta de “bochornosa”, la respuesta fue lacónica y cargada de ironía: “Bárbaro. Buenísima, no voy a decir nada”, dijo entre risas, antes de agregar: “Le respeto su opinión”.

La calma duró poco. Al enterarse de que Marcovecchio ya había enviado una citación para que respondiera en una instancia de mediación, Marengo aceptó el desafío y lo subió de tono. “Sí, bueno, voy a contestarle. Que vayamos a la misma jueza que estuvo con Edu y la exmujer. Vayamos a la misma jueza, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron”, lanzó.

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Fue entonces cuando el cruce alcanzó su punto más álgido. Marengo habló de “ensañamiento”, de “mal gusto” y de un hostigamiento que, según dijo, se extiende desde la pandemia. “Desde la pandemia me vienen haciendo denuncias”, aseguró. Y en ese contexto deslizó el término que más repercusión generó: “No podés ser ladrona”. Ante la consulta del cronista sobre a quién iba dirigida esa palabra, Marengo aclaró que no apuntaba ni a Marcovecchio ni a Antoniali en particular. “No, en general, en general. Como profesional tenés que tener un límite y tenés que ser buena gente igual”, precisó.

La abogada, que está encargada de la defensa de la exesposa de Eduardo Fort, decidió responderle a la conductora sus dichos (Video: Intrusos-América)

El mensaje final de Marengo fue directo y personal, con nombre y apellido incluidos: “Ya está, Elba Marcoveccio, que esto te lo digo a vos directo, ya está”. Antes de ese remate, había trazado un contraste entre su propia vida y la de quienes, según ella, no cesan en el conflicto: “Estoy trabajando, tengo un bebé divino, tengo una familia hermosa, muchos años en pareja y con una familia ensamblada divina. Sorry si les molesta, sorry si no pueden tener lo mismo, pero la verdad que les deseo mucho más de lo que yo tengo”.

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Del otro lado del teléfono, Marcovecchio no se quedó atrás. La abogada habló con Intrusos en el mismo programa y comenzó por explicar la naturaleza de su vínculo con Antoniale, que excede con creces lo profesional. “Ella ofició de mamá de mi hija, imaginate lo que te digo”, reveló. “Ella tiene mi amor incondicional eterno”, agregó, y la definió como “una gran mamá” y “una mujer fabulosa”.

Desde ese lugar de cercanía afectiva, Marcovecchio consideró que los dichos de Marengo fueron inadmisibles. “No puede faltarle el respeto así a una mujer, menos a una mujer como es Karina”, dijo. Y describió las declaraciones televisivas de Marengo como una “catarata” de agravios: “Fue una catarata, una catarata, eso no se hace a una mujer”.

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Lo que más pareció irritar a la letrada no fue solo el contenido de las declaraciones, sino la actitud de Marengo después de que el conflicto se hizo público. “Lejos de bajar los cambios, de tener, de decir ok, ser reflexivos, sube la apuesta”, señaló Marcovecchio. Esa escalada, advirtió, tendrá consecuencias concretas: la citación a mediación ya fue enviada, y la abogada subrayó que se trata de una instancia obligatoria. Si no prospera, el caso desembocará en la Justicia. “Alguien se lo va a tener que explicar y ese alguien, lamentablemente, va a tener que ser en una instancia preliminar la mediación, porque es obligatoria y si no la justicia”, cerró Marcovecchio.