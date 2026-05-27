Franco Colapinto cumple años: su estilo versátil y deportivo dentro y fuera de la pista

En sus apariciones más recientes, el corredor combinó rompevientos con logos, jeans y zapatillas (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto celebra hoy sus 23 años, consolidando no solo su carrera en el automovilismo internacional sino también una identidad visual que combina funcionalidad y guiños deportivos, tanto en el paddock como en el mundo de la moda fuera de las pistas.

Sus elecciones de vestimenta reflejan versatilidad y coherencia, integrando prendas técnicas, detalles de sus equipos y elementos urbanos. A continuación un repaso por sus últimas apariciones, en las cuales mostró una variedad de estilos alineados a distintos contextos.

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Campera azul con dragón bordado

Franco Colapinto, con campera rompevientos azul de Alpine, pantalón azul oscuro con bordado de dragón y zapatillas blancas (REUTERS/Maxim Shemetov)

Para el Gran Premio de China, el nacido en Pilar vistió una campera rompevientos azul con capucha, decorada con múltiples logos de patrocinadores como “Alpine”, “eni”, “businessolver” y “MSC” en el pecho y las mangas. Combinó la prenda con un pantalón azul oscuro que tenía un bordado colorido de un dragón en la pierna, y zapatillas deportivas blancas con suela beige. Llevó además una gorra azul.

Camiseta azul y jeans

El piloto muestra la camiseta técnica azul marino de Alpine, con detalles en rosa y celeste (@alpinef1team)

En otra ocasión, Colapinto usó una camiseta técnica azul marino con detalles en rosa y celeste, perteneciente al equipo “Alpine”, con nombres de patrocinadores en el frente y las mangas. Completó el conjunto con un pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatillas deportivas blancas con detalles oscuros. Llevó una mochila negra y un reloj de correa blanca en la muñeca izquierda.

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Esmoquin negro

Franco Colapinto y Pierre Gasly en la premiere de la película "Vie privee" (A Private Life) en Cannes 2025 (REUTERS/Benoit Tessier

Para la premiere de la película “Vie privee” (A Private Life) en el Festival de Cannes 2025, Colapinto lució, junto a Pierre Gasly, un esmoquin negro con camisa blanca y moño negro. El conjunto incluyó saco y pantalón de vestir, así como zapatos clásicos negros de cuero.

Look casual con jeans

En su salida individual en Canadá, Franco Colapinto combina remera negra con inscripción, jean celeste, reloj metálico, pulsera roja y mochila negra para un estilo funcional de día (@AlpineF1Team)

Para el Gran Premio de Canadá, el argentino lució una camiseta negra con inscripción blanca, un pantalón de jean celeste, reloj metálico, pulsera roja y mochila negra. Un look diurno y relajado que supo mantener la línea de practicidad y comodidad.

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Buzo gris y pantalón claro

En el Sao Paulo Grand Prix 2025, Franco Colapinto apuesta por un buzo verde claro y pantalones de algodón en tonos claros, con mochila al hombro y reloj metálico como cierre sobrio (REUTERS/Jean Carniel)

En el GP de San Pablo del año pasado, el piloto lució un conjunto casual y relajado, acompañado por Alexander Albon. Eligió un buzo liso de color verde claro, con cuello, puños y cintura tejidos, y un pequeño logo en la parte inferior izquierda.

Combinó esta prenda con pantalones claros de algodón con costuras marcadas y bolsillos delanteros. Además, llevó una mochila oscura colgada al hombro y completó su look con un reloj metálico.

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Campera negra y jeans

Colapinto elige una campera deportiva negra con cierre y logo blanco (@f1)

En un evento frente al público, Colapinto eligió una campera deportiva negra con cierre y un logo blanco en el pecho. Mantuvo el pantalón de mezclilla azul oscuro y las zapatillas blancas con detalles oscuros. Sostuvo una peluca marrón en la mano, aunque este objeto no formaba parte de la vestimenta principal.

Camiseta de la selección argentina

Franco luce la camiseta oficial de la selección argentina con el número 43 (REUTERS/Jean Carniel)

Colapinto fue visto en el GP de San Pablo con la camiseta oficial de la selección argentina de fútbol, en celeste y blanco con detalles dorados y el número “43” en el centro. El escudo de la AFA y las estrellas doradas se destacaban en el pecho. Acompañó la prenda con un pantalón de jean azul oscuro, una mochila negra y un reloj de correa blanca.

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Remera rosa y gorra negra

En una jornada de equipo, Colapinto opta por una remera técnica rosa de Alpine (REUTERS/Henry Romero)

En el Gran Premio de México, vistió una remera técnica rosa del equipo Alpine con logos de “BWT”, “Alpine”, “MSC”, “eni” y otros patrocinadores. Usó un pantalón de mezclilla azul claro y una gorra negra con logos de “BWT” y “Alpine”. Llevó un reloj de correa blanca y sostuvo una bicicleta negra.

Polo azul y sombrero de cowboy

Franco sorprende con una remera tipo polo azul marino, jeans celestes, cinturón negro, sombrero de ala ancha y gafas oscuras (@AlpineF1Team)

Colapinto optó por una remera tipo polo azul marino con detalles celestes y rosas en los costados, con logos de “BWT”, “Alpine”, “eni” y “MSC”. Combinó la prenda con jeans celestes, cinturón negro con hebilla metálica ovalada y un sombrero negro de ala ancha tipo cowboy. Además, usó anteojos de sol oscuros y un reloj de correa blanca.

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Polo azul y jeans

El piloto repite la polo azul marino de Alpine, jeans azul oscuro, mochila negra y reloj blanco, en un conjunto cómodo y fiel a su identidad de paddock

En otro momento, repitió la remera tipo polo azul marino con detalles celestes y rosas, acompañada por jeans azul oscuro. Llevó una mochila negra y el reloj de correa blanca, con las manos en los bolsillos.

Looks de Franco Colapinto y Maia Reficco

En el universo donde el automovilismo y el espectáculo confluyen, Franco Colapinto y Maia Reficco se convirtieron en una de las parejas más observadas, tanto por su vínculo sentimental como por la coherencia visual que proyectan en la moda.

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La afinidad entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz y cantante trasciende la relación y se refleja en una cuidada elección de prendas, donde la comodidad, los guiños deportivos y la autenticidad marcan cada una de sus apariciones.

Sus looks, lejos de buscar el impacto, muestran una sintonía natural y contemporánea, que refuerza la percepción de una pareja que prioriza el confort sin relegar el estilo.

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Franco Colapinto, piloto de Alpine, y su pareja Maia Reficco llegan de la mano a la jornada de sábado del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

Recientemente, tras el sexto puesto de Colapinto en el Gran Premio de Canadá, la pareja fue captada caminando por el paddock. El piloto eligió una campera azul con logos de Alpine, pantalón de jean oscuro, zapatillas blancas y gorra azul clara hacia atrás. Completó el conjunto con una mochila negra.

Por su parte, ella llevó un suéter beige de punto con escote en “v”, bermuda de jean azul oscuro, botas negras hasta la rodilla, bolso marrón oscuro y anteojos de sol rectangulares negros. Varios accesorios plateados completaron su estilo. Esta aparición tuvo especial relevancia por ser la segunda vez que la actriz acompaña al piloto en una carrera de Fórmula 1.

La primera vez que Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el circuito fue durante el Gran Premio de Miami. Entonces, el piloto había terminado séptimo y las cámaras registraron un saludo entre ambos que se viralizó en redes sociales.

Franco Colapinto repite la campera azul como sello, y Maia Reficco elige top negro ajustado (REUTERS/Mathieu Belanger)

En otro momento del Grand Prix de Canadá, ambos se mostraron relajados. Colapinto repitió la campera azul de Alpine como prenda insignia, mientras que ella optó por un top negro ajustado de manga larga, anteojos de sol pequeños, pulseras plateadas y un suéter gris apoyado sobre los hombros.

Pollera negra y uniforme de equipo

En el Gran Premio de Miami, la dupla aparece por primera vez en un circuito con un aire casual y cómplice (REUTERS/Brian Snyder)

La sintonía visual se repite en otra aparición: Colapinto mantuvo el uniforme azul de Alpine, con mochila y reloj de pulsera negro, mientras Maia Reficco eligió un top corto rojo de manga corta y una pollera larga negra, mostrando una vez más la integración de lo deportivo y lo urbano en su identidad conjunta.

Fotografía grupal en el paddock

En la foto grupal en el paddock, Maia Reficco destaca con vestido blanco a lunares negros, lentes oscuros y bolso negro, y Franco Colapinto completa su look de equipo con gorra blanca

En una imagen grupal junto a Messi, Antonela Rocuzzo y sus hijos en ambiente de paddock, Maia eligió un vestido blanco a lunares negros de tirantes, anteojos oscuros y un bolso negro. Franco siguió fiel al uniforme azul de Alpine y sumó una gorra blanca.

La clave del impacto visual de Colapinto y Reficco se encuentra en la naturalidad con la que combinan prendas urbanas y deportivas, logrando una imagen de pareja moderna que prioriza la autenticidad.