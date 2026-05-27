Un primer plano de una pared muestra revoque abombado, pintura descamada y textura arenosa, evidenciando el severo daño causado por la humedad y el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad no solo mancha: degrada el revoque, desprende pintura y puede desarmar el material hasta dejarlo “carcomido” o arenoso. Para restaurar una pared con daño visible hay que identificar el origen (filtración, capilaridad o condensación), eliminar el material suelto, secar, reparar con productos compatibles y recién después pintar. Si la causa persiste, el arreglo vuelve a fallar. Especialistas de Humedades.com coinciden en que “la solución siempre empieza por localizar el punto exacto de entrada de agua. Sin ese diagnóstico, cualquier reparación es una apuesta a ciegas”.

Por qué mi pared tiene humedad

Las causas más frecuentes se agrupan en tres tipos. La humedad por filtración aparece cuando entra agua desde el exterior (grietas en fachada, balcones, techos, juntas mal selladas, caños con pérdidas) y suele dejar marcas localizadas y revoque abombado. La humedad por capilaridad sube desde el piso por muros sin barrera hidrófuga y deja una “línea” o franja baja con salitre y desprendimientos. La humedad por condensación se produce por vapor interior (cocina, ducha, secado de ropa) y mala ventilación: suele concentrarse en esquinas frías y detrás de muebles.

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Antes de reparar, confirma el patrón: si el daño está solo en una zona puntual cerca de una cañería, sospecha pérdida; si aparece en el zócalo y sube parejo, es capilaridad; si se repite en invierno y en lugares poco ventilados, puede ser condensación. Si hay olor persistente, moho negro o la pared “chorrea”, conviene resolver la causa primero y no tapar el problema con pintura.

Cómo restaurar una pared carcomida por la humedad, paso a paso

1) Identificación del origen de la humedad: Antes de reparar, se identifica la fuente: filtración (lluvia/techo/cañerías) o condensación (vapor y mala ventilación). Si se trata de filtración, se corrige la causa (impermeabilización, reparación de techo o plomería). Si es capilaridad, se evalúa barrera química/hidrófuga y un revoque adecuado. Si es condensación, se mejora la ventilación y el control de vapor.

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2) Protección del área y ventilación: Se cubren pisos y muebles, se abren ventanas y, cuando es posible, se utiliza un ventilador para mover el aire. Se emplean guantes, gafas y barbijo si hay polvillo o presencia de moho.

3) Retiro de material suelto hasta llegar a soporte firme: Se raspa pintura, enduido y revoque suelto con espátula. Se pican con cuidado los sectores huecos o abombados hasta que el borde quede estable. No se recubre material arenoso: si el soporte se deshace al tacto, se retira.

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4) Cepillado y limpieza de salitre y moho: Se pasa un cepillo de alambre o de cerdas duras para retirar polvo y restos. Si hay salitre, se cepilla en seco y se elimina por completo. Si hay moho, se limpia con el producto elegido y se deja secar.

5) Según Arquibuild, de proceder, es fundamental dejar secar completamente el muro. “El secado determina el ritmo de la reparación; si la pared permanece húmeda, la intervención se ampolla o se desprende”. El uso de deshumidificadores o la ventilación cruzada pueden acelerar este proceso.

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La terminación se hace con criterio y por etapas: primero fijador o imprimación según porosidad, luego reconstrucción del revoque por capas, lijado para nivelar y, recién al final, sellador bloqueador de manchas si corresponde y una pintura adecuada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6) Aplicación de fijador o imprimación según el soporte: Si el revoque queda poroso, se aplica un fijador para consolidar y mejorar la adherencia. No se usa fijador para “pegar” material degradado: primero se sanea y luego se fija.

7) Reconstrucción del revoque: Se rellenan faltantes con mortero o revoque de reparación apto para interior o exterior, según corresponda. Se aplica por capas si el faltante es profundo y se respetan los tiempos de secado entre manos para evitar fisuras.

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8) Alisado y nivelación: Una vez seco, se lija y, si se requiere terminación fina, se aplica enduido en capas delgadas. Luego se vuelve a lijar hasta lograr continuidad con el resto de la pared.

9) Sellado y pintura con criterio: Antes de pintar, se aplica imprimación. En ambientes húmedos, se utiliza una pintura adecuada (por ejemplo, antihongos para baños y cocinas). Si existen antecedentes de manchas, se aplica un sellador bloqueador de manchas compatible con el sistema de pintura.

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Qué herramientas necesito

Espátula y raspador para retirar pintura , enduido y revoque suelto .

Martillo y cortafierro (o cincel ) para picar zonas huecas sin desarmar de más.

Cepillo de alambre y cepillo de cerdas duras para limpiar el soporte y retirar salitre .

Lijas (grano medio y fino) y taco de lija para nivelar .

Balde , llana y fratacho para preparar y aplicar mortero/revoque .

Rodillo y pinceles para fijador , imprimación y pintura .

Elementos de seguridad: guantes, gafas, barbijo y protección para el piso.