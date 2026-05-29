Crimen y Justicia

El taxista que atacó a su ex pareja en Tucumán amenazó y acosó a la víctima 25 veces en los últimos tres meses

Carlos Luciano Nieva, de 34 años, fue formalmente imputado este viernes. La fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva, pero finalmente la Justicia le dictó un mes

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Detuvieron a un taxista que persiguió y atacó a su ex pareja en Tucumán, a pesar de una restricción perimetral

Una seguidilla de episodios de violencia y amenazas llevó a la Justicia de Tucumán a dictar prisión preventiva por un mes a Carlos Luciano Nieva, el taxista de 34 años que fue denunciado por su ex pareja tras una serie de hechos registrados entre febrero y mayo de este año en la localidad de Concepción. El caso cobró notoriedad luego de que se viralizara un video en el que se ve al violento atacando el auto donde viajaba la mujer junto a su hermana y amigas.

Según informaron fuentes judiciales, Nieva fue imputado por 25 hechos distintos. La acusación menciona amenazas simples, amenazas coactivas y desobediencia a una orden de restricción de acercamiento y prohibición de actos turbatorios que tenía desde el 10 de febrero, dictada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual I del Centro Judicial Concepción. Los hechos afectaron tanto a la ex pareja del acusado como a su hermana, prima y amigas.

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En la audiencia realizada este viernes, el auxiliar de fiscal Fernando Sale describió cada uno de los episodios y presentó las pruebas: registros fílmicos, fotos de daños en una camioneta de la familia de la víctima, la pericia al auto Volkswagen que usaba Nieva para trabajar, y un informe médico forense que determinó que el imputado se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

La investigación señala que Nieva envió mensajes, audios y videos con amenazas directas. Algunas de las frases que le adjudican son: “Te voy a hacer p... donde te vea”, “Voy a tu casa y te meto un tiro”, “Te juro te dejo en una bolsa, sino lo hago en Tucumán, v... vas a volver”, “Vos vas a terminar en un cajón, te mato y me mato, hoy hay una tragedia”, “La voy a matar”.

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También consta que utilizó varias líneas telefónicas y perfiles de WhatsApp para contacta y hostigar a la víctima y a su entorno, a pesar de que ya había sido notificado de la prohibición de acercamiento.

La víctima compartió otras grabaciones que documentan distintos hechos de acoso sufridos en el último tiempo

El último episodio ocurrió el domingo pasado a las 3 de la madrugada. Según la denuncia, Nieva esperaba en la esquina de San Lorenzo y San Martín, advirtió la presencia de su ex pareja, su hermana y amigas, y corrió hacia ellas.

Las jóvenes subieron a una camioneta familiar, pero el imputado golpeó el parabrisas con los puños y lanzó una amenaza: “Te voy a matar porque hiciste que me secuestren el auto”.

Para impedir que escaparan, se subió al capot del vehículo mientras avanzaba por la calle San Martín, hasta que algunos transeúntes intervinieron y la situación se detuvo.

La víctima contó que estos hechos no fueron aislados, sino que forman parte de un hostigamiento que se extiende desde hace más de diez años. La joven publicó en redes sociales videos y audios de distintos episodios, y relató que su ex la vigila, sigue sus movimientos, grita amenazas desde la calle y deja notas perturbadoras.

Detuvieron a un violento que atacó a su ex pareja en Tucumán
Nieva tras ser detenido

En la audiencia, la fiscalía remarcó la gravedad del caso por la cantidad y la reiteración de los hechos, y solicitó prisión preventiva por seis meses. Argumentó que la pena, en caso de condena, sería de cumplimiento efectivo y que el acusado mostró desprecio por la integridad física de la víctima y su familia. También planteó que, en libertad, podría influir sobre los testimonios de quienes recibieron amenazas o mensajes de parte de Nieva.

La defensa del imputado, por su parte, pidió arresto domiciliario por 30 días en la casa de sus padres.

Finalmente, el juez Rodrigo Martearena consideró que esa medida no alcanzaba para asegurar que el acusado estuviera a derecho y resolvió hacer lugar parcialmente al pedido de la fiscalía, dictando la prisión preventiva por un mes por riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso.

Composición de tres paneles: arriba, un juez y un fiscal en videollamada; abajo, un oficial de policía junto a un sospechoso esposado de espaldas
El juez y el fiscal intervinientes durante la audiencia imputativa de este viernes

La víctima, en sus redes, reclamó apoyo y conciencia social. Contó que decidió hablar porque los videos del ataque del domingo se viralizaron y recibió comentarios y opiniones de personas que no conocen el contexto. Dijo que no quiere naturalizar la violencia ni las amenazas y pidió que la ley actúe antes de que ocurra una tragedia.

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