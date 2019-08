Las personas pueden quedar atrapadas en este tipo de limbo durante mucho tiempo y no saben cómo liberarse de algo que en última instancia no es saludable. También se cree que la dinámica de la situación no permite que los jóvenes practiquen habilidades importantes de la vida como la vulnerabilidad, la intimidad no sexual, las conversaciones difíciles e incómodas, la resistencia, la autoestima y los límites.