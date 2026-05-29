Cómo la forma de acompañar el primer amor influye en la vida afectiva de los adolescentes

Una madre y un padre se sientan en el sofá de casa para tener una conversación importante y empática con su hijo adolescente, brindándole apoyo incondicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las experiencias del primer amor en la adolescencia se viven con una intensidad y novedad capaces de transformar la dinámica familiar. Para muchos padres, acompañar este proceso sin invadir la privacidad ni recurrir a sermones se convierte en un desafío. La educadora sexual Dianne Dela Cruz brindó a la revista alemana Der Spiegel orientaciones prácticas para dialogar con los adolescentes cuando se enamoran por primera vez.

“Padres y madres deben mostrar una actitud abierta, respetar la privacidad y fomentar el diálogo durante el primer amor adolescente", explicó la experta. Según Dianne Dela Cruz, evitar sermones moralistas y ofrecer información clara sobre educación sexual y límites personales fortalece la confianza y ayuda a los jóvenes a atravesar este periodo de forma saludable, sin caer en el control excesivo.

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El acompañamiento parental resulta clave no solo desde la perspectiva de los especialistas, sino también en la evidencia científica reciente. Un estudio publicado en 2025 demostró que la calidad de la relación entre padres e hijos influye directamente en cómo los adolescentes viven sus primeros vínculos amorosos.

La infografía detalla cómo el acompañamiento respetuoso y la comunicación abierta de los padres son cruciales para que los adolescentes gestionen su primer amor, emociones y límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adolescentes que experimentan conflictos negativos o apego ansioso con sus padres tienden a atravesar relaciones románticas con mayor cantidad de conflictos y menor satisfacción, mientras que la crianza positiva se asocia a relaciones más saludables y satisfactorias. El trabajo, realizado en ocho países, subraya que el tipo de vínculo parental puede dejar una huella significativa en la vida afectiva de los jóvenes.

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Este primer amor suele ser extremadamente intenso y, muchas veces, abrumador. Todo se siente más grande, más rápido y más cercano. De pronto, todo cobra significado. Los mensajes se leen varias veces. Un “buenos días” puede determinar el estado de ánimo de toda la jornada. Se crean listas de reproducción y se dan regalos para cada ocasión, relata Dianne Dela Cruz a la revista alemana Der Spiegel.

En palabras de la experta, esa intensidad fue consecuencia de tratarse de una vivencia completamente nueva. “Estar enamorado era como un espectáculo de fuegos artificiales neuroquímicos. El sistema de recompensa funcionaba a toda máquina, la cercanía generaba hormonas de unión y el cuerpo estaba excitado, alerta y sensible”.

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El primer amor como aprendizaje emocional

Este primer amor suele ser extremadamente intenso y, muchas veces, abrumador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer amor destacó no solo por el fuerte impacto emocional, sino porque enseñó a los adolescentes a gestionar sentimientos, enfrentar rechazos y expresarse en pareja. “La primera relación era como un campo de entrenamiento. Es donde desarrollaste tus primeras respuestas y convicciones a preguntas como: ¿Qué se siente al estar cerca? ¿Puedo expresar mis necesidades? ¿Qué pasa si me rechazan?”, recordó la educadora sexual Dianne Dela Cruz.

Estas primeras experiencias dejaron huella, pero no determinaron todo el futuro afectivo de los jóvenes. “Fueron formativas, pero no condicionaron todo para las relaciones futuras. Aprendiste con cada relación y cada ruptura, especialmente si tuviste modelos adultos a seguir que te apoyaron en todo momento y te permitieron expresar tus sentimientos”, afirmó la educadora sexual en diálogo con la revista alemana Der Spiegel.

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Diálogo, intimidad y límites con los adolescentes

No existió un momento predeterminado para hablar de sexualidad con los adolescentes. Dianne Dela Cruz advirtió que reducir la educación sexual a una charla única no era suficiente. “¡Para nada! Aquello de ‘sentémonos a hablar de los pájaros y las abejas’ sugería más un monólogo que una conversación”, precisó la educadora sexual.

El trabajo, realizado en ocho países, subraya que el tipo de vínculo parental puede dejar una huella significativa en la vida afectiva de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educar a los hijos comenzó antes incluso de que pudieran hablar: al nombrar las partes del cuerpo y las emociones, los niños desarrollaron la capacidad de comunicar lo que sentían y formular preguntas espontáneas. Ante dudas íntimas, la especialista sugirió: “Puedes preguntarme lo que quieras, pero no compartiré contigo ningún detalle íntimo ni privado”.

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Este enfoque permitió a los jóvenes comprender y defender sus límites personales en su vida diaria. Dianne Dela Cruz consideró clave responder con naturalidad y sinceridad, evitando situaciones incómodas o respuestas que generaran vergüenza.

Privacidad y confianza en la vida familiar

Si se presentó la primera noche juntos de los adolescentes, los padres pudieron evitar actitudes rígidas. Según Dianne Dela Cruz: “¿Qué decir? ¿'Diviértete’? ¿Preservativos de mamá o papá? Una buena solución habría sido tener una cesta en el baño bien surtida con tampones, compresas y preservativos, que todos los miembros de la familia pudieran usar”.

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Amores reales, Sonia y Juan, enamoramiento, amor, suegra y yerno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la conversación sobre anticoncepción se había dado con naturalidad desde la infancia, tratar el consentimiento resultó más fácil y se adaptó al nivel de madurez de los jóvenes.

Sobre el acceso a la pornografía, la educadora sexual recomendó no juzgar y mantener la sinceridad: no hay que demonizar, sino ponerlo en contexto.

Dianne Dela Cruz recalcó que el control parental tuvo límites definidos. “Demasiado control es una violación de los límites”, subrayó en la entrevista con la revista alemana Der Spiegel. Los padres debieron cuestionar si un aumento en la vigilancia realmente aportó seguridad o, por el contrario, minó la confianza y la autonomía de sus hijos.

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Cómo apoyar el desamor y los conflictos de pareja adolescentes

En situaciones como visitas de parejas a casa, la educadora sexual recomendó mantener discreción: “Llamar a la puerta: sí. Entrar: no. Porque encontrar a tu hija teniendo relaciones sexuales sería incómodo para todos”.

Cuando surgieron experiencias incómodas, como hallar restos de preservativos en la basura, Dianne Dela Cruz sugirió reflexionar sobre la propia reacción y recordar que respetar la privacidad implicaba aceptar no conocer todos los detalles de la vida íntima de los hijos.

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En una escena conmovedora, un padre abraza y consuela a su hijo adolescente en la sala de su casa, transmitiendo un mensaje de apoyo y comprensión familiar. La imagen resalta la importancia del acompañamiento emocional en momentos difíciles, en un ambiente cálido y hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante conflictos de pareja o faltas de respeto, la intervención de los padres debió basarse en la empatía y la ausencia de juicios. "Lo único que podemos hacer es estar presentes, mantener la calma, indicarles a los hijos que siempre podían acudir a ellos e intentar mostrar comprensión", explicó la educadora sexual a la revista alemana Der Spiegel.

Dianne Dela Cruz aconsejó no atacar a la pareja del adolescente ni forzar a tomar decisiones. Invitó a verbalizar observaciones y emociones: “Tengo la sensación de que no te encuentras bien ahora mismo”. También sugirió ayudarles a identificar sus sentimientos: “Estás aquí sentado con cara de estar muy decaído, ¿te importaría decirme qué te preocupa?”.

En episodios de desamor, la educadora sexual desaconsejó minimizar el dolor o repetir frases hechas. Recordó que, para un adolescente, una relación breve podía haber tenido mucho valor. Recuperar antiguos diarios, compartir experiencias propias o acompañar en silencio resultó, a veces, más valioso que los consejos convencionales.