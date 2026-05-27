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La historia de Regina Schanzenbach, Miss Universo Buenos Aires: “Hoy no hay un prototipo de belleza”

En diálogo con Infobae a la Tarde, la licenciada en Ciencia Política analizó los prejuicios sobre los concursos y explicó que la competencia funciona como una plataforma que busca una mirada integral

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Tiene 25 años, es politóloga y representó a BS. AS. en la competencia de Miss Universo Argentina 2026

Regina Schanzenbach, licenciada en Ciencia Política y actual Miss Universo Buenos Aires, compartió su experiencia y reflexiones sobre el mundo de los certámenes de belleza durante una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde. La joven de 25 años resaltó la importancia de comprender la belleza como un concepto amplio y flexible, más allá de los estereotipos tradicionales.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese día por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Schanzenbach repasó su historia personal: “Soy oriunda de Munro, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Soy licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y este año estuve participando en Miss Universo Argentina”. Asumió que la combinación de títulos puede sonar extraña: “Cuando lo mencionás las tres cosas seguidas, ni yo puedo creer lo aleatorio”.

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Consultada sobre su vínculo con los certámenes, Schanzenbach describió su recorrido: “Nunca me dediqué al modelaje. De hecho, yo estudié Ciencias Políticas y era totalmente un mundo nuevo para mí. Tenía la idea de un prejuicio que creo que está bastante instaurado en Argentina. Muchas personas tienen una imagen negativa de lo que son estos concursos”. Explicó que ganar el título de Miss Buenos Aires fue el primer paso hacia Miss Universo Argentina: “Primero me presenté a competir a nivel provincial. Gané Miss Buenos Aires y después fui al certamen nacional”.

Regina Schanzenbach, Miss Universo de Buenos Aires con infobae en Vivo
La politóloga relató en Infobae a la Tarde cómo combinó su formación académica con la participación en un certamen de belleza

Este año, Schanzenbach obtuvo la banda de Miss Elegancia: “En esta edición me llevé el premio de la banda de Miss Elegancia”. Sobre el funcionamiento del certamen, contó: “Miss Universo Argentina es un certamen en el cual participan distintas provincias del país. También hay designaciones, pero previo a llegar a esa instancia, una debe presentarse primero a competir a nivel provincial”.

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Durante la entrevista, la politóloga analizó los prejuicios sobre la relación entre la academia y los concursos de belleza: “La belleza es altamente política”. Argumentó que la mirada tradicional sobre estos certámenes es limitada: “Vi la edición del año pasado y me llamó la atención porque es un gran show. Me empecé a dar cuenta de que el certamen no evalúa solamente la belleza física. Es una plataforma que apunta más a un concepto de belleza integral, que también puede ser muy útil a la hora de visibilizar causas sociales”.

Regina Schanzenbach, Miss Universo de Buenos Aires con infobae en Vivo
La representante bonaerense explicó que el certamen Miss Universo busca visibilizar causas sociales más allá del aspecto físico

El rol social y político de Miss Universo, según Regina Schanzenbach

Para Schanzenbach, la función de una Miss Universo va más allá de la imagen: “La Miss Universo es una referente, tiene una gran llegada y es una imagen pública. Siempre el certamen busca meter las causas sociales. El solo hecho de estar presente le da visibilidad a esa causa”. Subrayó que la ganadora “mueve muchísimos recursos con su mera presencia como figura pública, puede ayudar a solucionar distintas problemáticas alrededor del mundo”.

Sobre el debate en torno a los estándares de belleza, la politóloga sostuvo: “La belleza es algo subjetivo. No existe un solo tipo de belleza. Siempre se cuestiona que hay un estereotipo, que somos eurocentristas, que la mujer blanca, rubia, europea siempre va a ser mejor. Yo creo que hoy en día no es así. No hay un prototipo de belleza. Hay bellezas diversas”.

La joven destacó en Infobae que planea usar su reinado para impulsar proyectos sociales y romper prejuicios

En su visión, el éxito y la belleza pueden convivir con otras cualidades: “Una mujer que estudia, que es profesional, que sabe comunicarse, que tiene un carácter, que está formada y tiene presencia, indiferentemente de su aspecto físico, ¿no es bella? Una médica que hace su labor día a día, ¿no es bello eso?”. Apuntó que su mensaje para futuras generaciones es “inspirar a que se desarrollen tanto personal como profesionalmente, porque eso también es belleza”.

Compromiso y proyectos: la vida después del certamen

Regina Schanzenbach aclaró que su reinado provincial se extiende durante un año: “Si bien la instancia más llamativa fue la nacional, el reinado dura un año y debería estar comprometida con su provincia en lo que resta del año”. Reveló que planea mantener una labor social activa: “Me encantaría seguir llevando adelante este ideal de belleza y también una labor social, dejar algo más que la ambición de competir”.

Sobre su vínculo con la política, explicó: “No tengo una tradición partidaria, pero sí me interesaba. Elegí Ciencia Política porque me gustaba la historia, la sociología. No fui una gran militante desde chica, pero siempre me interesó el análisis y la formación académica”. Añadió que, en este momento, su foco está en el rol social y comunicacional que le dio el certamen.

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