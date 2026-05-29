El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se empezó a normalizar la distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires

Desabastecimiento de bebidas en las góndolas de los comercios por una protesta del Sindicato de Camioneros

La distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires se empezó a normalizar en las últimas horas luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen las empresas del sector y el Sindicato de Camioneros, que provocaron los primeros indicios de desabastecimiento en los comercios.

El trabajo a reglamento que realizaba el gremio que lideran Hugo Moyano y su hijo Pablo, en reclamo del pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes, derivó en estos últimos días en entregas incompletas, faltantes de productos y demoras en la distribución, con las consecuentes quejas de los comerciantes de las zonas afectadas.

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Ahora, a partir de la conciliación obligatoria, empresarios y sindicalistas deben “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto, es decir: Camioneros debe levantar toda medida de fuerza y prestar tareas normalmente; las empresas no pueden tomar represalias ni alterar las condiciones habituales de trabajo y la ley prevé sanciones para las partes si incumplen estas condiciones.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, titulares del Sindicato de Camioneros

Las negociaciones que comenzarán el martes próximo en la Secretaría de Trabajo se extenderán durante 15 días, que podrán prorrogarse otros 5 si no hay acuerdo. Luego, empresarios y sindicalistas quedarán liberados para tomar las medidas que consideren necesarias.

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Hace 24 horas, fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresaban a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que generaba faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.

De acuerdo con estas fuentes, los camiones estaban realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera salía del depósito, lo que reducía el volumen efectivamente distribuido en los comercios.

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Faltantes de bebidas en los supermercados por una protesta del Sindicato de Camioneros

La situación afectó de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde se registraron quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que interrumpía el abastecimiento de estos productos.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.

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La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.

Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.

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Pablo Moyano: "Los empresarios siguen haciéndose los boludos y siguen mirando para otro lado"

En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.

En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.

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El sindicalista ya había denunciado días atrás una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.

Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.

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