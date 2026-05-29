Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

Rafael Jódar negó que haya tenido ese gesto durante su partido de tercera ronda

La victoria del español Rafael Jódar en los 16avos de final de Roland Garros estuvo envuelta en polémica, pero no tuvo que ver por una cuestión puntual de su duelo a cinco sets contra el norteamericano Alex Michelsen, sino por un video de la transmisión oficial que se viralizó y muchos fanáticos dijeron que había empujado a una recogepelotas en un momento de su presencia en el court Simonne-Mathieu. Las imágenes provocaron un tremendo revuelo y llegaron hasta la conferencia de prensa del europeo.

Según publicó la agencia EFE, Jódar negó las acusaciones y consideró a las imágenes televisadas como “confusas”. “Ella estaba caminando hacia atrás y no la empujé ni nada. Le decía a mi padre que me diera cosas para la pausa del baño y ella estaba en medio, creo que trataba de apartarse y tropezó con la lona”, declaró el número 29 del mundo en el intercambio con los medios de comunicación.

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El ganador del ATP 250 de Marrakech (Marruecos) en abril pasado, único título suyo en la ATP, manifestó que no había visto el video y subrayó que “seguramente no se ve bien”. “Nunca empujaría a una recogepelotas”, siguió con su defensa.

A continuación, se desligó de los comentarios críticos tras este episodio: “Cada uno tiene su opinión, van a decir lo que quieran, yo cuento mi versión, que es lo que he vivido. Nunca haría nada a una recogepelotas, sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio lo que hacen por nosotros, nos quitan mucho esfuerzo. No la he tocado”.

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*El resumen del partido

Más allá de este contrapunto, Rafael Jódar atraviesa su mejor momento en el circuito profesional. El escalafón más alto de su carrera se complementa a los excelentes resultados recientes sobre polvo de ladrillo con semifinales en el ATP 500 de Barcelona y cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma.

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En esta oportunidad, debió batallar cuatro horas y 16 minutos para eliminar a Alex Michelsen (42° del mundo) por 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3. Fue la prueba más exigente del español en lo que va del Grand Slam, luego de sus triunfos ante el norteamericano Aleksandar Kovacevic (67) en sets corridos y el australiano James Duckworth (82) en cuatro parciales. En cuarta ronda habrá choque de compatriotas porque se cruzará con Pablo Carreño Busta, que ocupa la 89° colocación del escalafón y llegó a ser Top Ten en 2017.

En ese lado del cuadro se dio una noticia que dejó a un candidato al título en el camino. Novak Djokovic cayó 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 ante el brasileño Joao Fonseca después de un maratónico partido de casi cinco horas de juego. De esta manera, Jódar evitó al serbio en unas hipotéticas semifinales, pero en cuartos podría verse las caras con el favorito a la corona, Alexander Zverev (3).

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