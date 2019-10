Previo a la ceremonia latinoamericana de The World’s 50 Best Restaurants, que se realizará en Buenos Aires el próximo 10 de octubre, ayer se conoció que dos bares argentinos están entre los 50 mejores del mundo. Según The World’s 50 Best Bars, en el puesto número 3 quedó Florería Atlántico, del bartender Renato “Tato” Giovannoni. La otra gran novedad fue el ascenso de Presidente, del bartender Sebastián García, que pasó del puesto 53 en 2018 al 33 este año.