Cronotipos y presión arterial: cuál es el mejor horario para entrenar y proteger el corazón

Un estudio confirma que adaptar la rutina física al reloj biológico individual reduce la presión arterial, mejora la glucosa y favorece un mejor sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores internacionales publicó los resultados de un estudio que analizó el impacto del horario del ejercicio físico en la salud de adultos de mediana edad. El experimento, realizado durante tres meses, incluyó a 134 voluntarios con al menos un factor de riesgo cardiovascular, quienes realizaron caminatas rápidas en cinta cinco veces por semana.

La investigación reveló que sincronizar la actividad física con el cronotipo personal —es decir, la tendencia natural a estar más activo en la mañana o la tarde— potencia los beneficios del entrenamiento. La evaluación distinguió entre personas madrugadoras y noctámbulas. Un grupo realizó actividad física en la mañana y otro en la tarde, según su predisposición natural. El análisis incluyó indicadores como presión arterial, capacidad aeróbica, marcadores metabólicos y calidad del sueño.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el estudio publicado en la revista médica Open Heart identificó que adaptar el ejercicio al cronotipo no solo mejora el rendimiento físico, sino que también favorece el descanso nocturno y el control metabólico. Según los cuestionarios y pruebas médicas, quienes entrenaron en el horario adecuado para su reloj biológico presentaron una mayor reducción de la presión arterial y mejores niveles de glucosa sanguínea, en comparación con quienes entrenaron en horarios opuestos a su tendencia natural.

Beneficios específicos y recomendaciones de expertos

De acuerdo con la información difundida por BBC News, todos los participantes del estudio mejoraron su condición física general, pero los beneficios adicionales se observaron cuando el ejercicio coincidía con el cronotipo. Las personas clasificadas como alondras lograron mejores resultados entrenando en la mañana, mientras que los búhos obtuvieron más ventajas en la tarde.

PUBLICIDAD

La investigación revela que quienes ajustan su entrenamiento matutino o vespertino a su tendencia natural logran mayor reducción de presión (Freepik)

Según los especialistas, el reloj biológico interno regula los patrones de sueño, vigilia y energía a lo largo del día. Esta influencia afecta el rendimiento físico, el metabolismo y la constancia en la actividad física. Los autores del estudio advirtieron que un enfoque único para el horario del ejercicio podría limitar los beneficios y recomendaron adaptar el entrenamiento a las preferencias individuales.

El fenómeno conocido como jet lag social —desajuste entre los horarios biológicos y sociales— se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. El informe sugiere que las personas noctámbulas no deben forzar rutinas de ejercicio temprano, ya que podrían obtener menos beneficios o incluso aumentar su fatiga.

PUBLICIDAD

Incidencia en la práctica y tendencias actuales

A partir de la demanda creciente de flexibilidad, gimnasios y centros deportivos han ampliado sus horarios para adaptarse a diferentes estilos de vida. Según el entrenador Hugh Hanley, la tendencia actual muestra que la gente distribuye sus rutinas de ejercicio a lo largo del día. Afirmó a BBC News que la clave para mantenerse en forma reside en la constancia y la integración del ejercicio en el estilo de vida.

El estudio también destacó la importancia de establecer objetivos alcanzables y evitar metas poco realistas al inicio de una rutina. Hanley señaló que el entrenamiento de fuerza gana popularidad en todas las generaciones, tanto en personas jóvenes como en adultos mayores, como una forma efectiva de mejorar la salud cardiovascular y metabólica.

PUBLICIDAD

Especialistas aconsejan ejercitarse regularmente y diversificar rutinas con ejercicios isométricos y actividad aeróbica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Sociedad Cardiovascular Británica, los resultados del estudio respaldan la necesidad de adaptar el entrenamiento a los ritmos biológicos. El especialista propuso continuar con investigaciones para confirmar estos hallazgos y definir recomendaciones específicas para la población general.

Importancia del ejercicio regular y diversificado

Según Nina Rzechorzek, experta en ritmos biológicos de la Universidad de Cambridge, lo fundamental es mantener una rutina de ejercicio regular y diversificada. Las pruebas indican que combinar actividades de fortalecimiento y ejercicios cardiovasculares proporciona beneficios adicionales para la salud. El NHS del Reino Unido recomienda al menos dos días de entrenamiento de fuerza por semana y 75 minutos de actividad aeróbica intensa para adultos.

PUBLICIDAD

En la práctica, ejercicios como las sentadillas contra la pared o la plancha ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la resistencia muscular. Estos ejercicios isométricos no requieren equipamiento especial y pueden realizarse en casa. El informe de BBC News subraya que la clave reside en la regularidad y la adaptación de la rutina a las necesidades personales.

Estudios recientes refuerzan que la sincronización del ejercicio con el ritmo biológico individual puede aumentar la adherencia a largo plazo y favorecer la recuperación. La personalización del horario de entrenamiento, junto al ejercicio regular, se perfila como una estrategia eficaz para mejorar la salud cardiovascular y el bienestar general.

PUBLICIDAD