Por qué cuesta deshacerse de los objetos con valor sentimental, según los expertos

La importancia de seleccionar solo los objetos con mayor valor sentimental para evitar el desorden en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desprenderse de objetos con valor sentimental es uno de los desafíos más habituales a la hora de organizar recuerdos y combatir el desorden sentimental en el hogar. Según expertos consultados por Reader’s Digest, es posible proteger las memorias familiares sin ceder a la culpa ni al apego emocional a los objetos.

Para organizar el hogar y conservar los recuerdos más importantes. En ese sentido, Matt Paxton, Sarah Seung-McFarland y Tracy McCubbin, reconocidos expertos en organización, psicología del hogar y desapego material, proponen identificar los objetos realmente significativos. En base a eso, priorizar una selección pequeña para guardar o exhibir, destinar el resto a nuevas funciones o compartirlos.

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Recordar siempre que la memoria reside en las personas, no en las cosas. Aplicando estas estrategias, se logra un entorno funcional donde el valor emocional de cada objeto se respeta y se administra de forma consciente.

Técnicas recomendadas por expertos para organizar recuerdos familiares de manera consciente y funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo sentimental con pertenencias familiares tiende a dificultar el desprendimiento. Para Paxton, el verdadero valor no está en la cosa material: “No es la silla; es el abuelo que se sentaba en la silla”, explicó el especialista al medio citado.

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Seung-McFarland añade que “las memorias realmente viven dentro de nosotros, no en los objetos”, lo que ayuda a gestionar la culpa asociada a dejar ir recuerdos físicos.

Este reto se agrava especialmente en casos de mudanza, sucesión de bienes o grandes transformaciones familiares. El temor a perder la conexión emocional puede paralizar el proceso, aunque los expertos insisten en que la clave es “quedarse solo con lo que todavía aporta significado”, en palabras de Paxton.

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El desafío emocional de desprenderse de pertenencias heredadas y cómo afrontarlo sin culpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decidir qué recuerdos conservar y cómo exhibirlos

Los expertos aconsejan comenzar con una “lista de legado”, donde se identifiquen hasta cinco objetos de verdadero valor sentimental. Ejemplos pueden ser una pulsera antigua de la abuela o el vinilo favorito de la madre.

Compartir las historias que hay detrás de cada objeto, ya sea contándolas en familia o anotándolas, permite conservar la memoria y reduce la carga emocional que produce el desapego. Celebrar el significado ayuda a soltar con menor dificultad. Según Paxton, una vez se comparten esas historias, “el objeto deja de ser imprescindible porque ya se celebró a la persona”.

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Otra recomendación es elegir solo uno o hasta tres artículos relevantes por persona o categoría, para evitar que el hogar se convierta en un museo. Exhibir piezas especiales, en vez de guardarlas, aporta valor sentimental y genera nuevas conversaciones.

La transformación de objetos antiguos en nuevas creaciones refuerza el vínculo afectivo generacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también sugieren crear una “pared de la fama” con fotografías y recuerdos selectos que puedan actualizarse con el tiempo. De esta forma, los objetos especiales se comparten y permanecen presentes, en lugar de quedar relegados u olvidados.

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Desprenderse de objetos con significado emotivo sin culpa

Decidir el destino de recuerdos cargados de emociones suele resultar difícil. Los especialistas proponen reunir en una caja de “quizá” aquellos objetos que generan dudas y dejar pasar un tiempo antes de decidir cuál será su destino. Este paso permite tomar distancia y facilitar un desapego progresivo. “Si aún no puedes dejarlo, está bien”, apunta Paxton.

Cuando se trata de recuerdos infantiles, los expertos de Reader’s Digest y McCubbin sugieren tomar fotografías antes de desechar las piezas originales. Para McCubbin, una imagen puede evocar la misma emoción, facilitando así la donación o el descarte. Paxton sugiere grabar un vídeo de un niño relatando la historia de su obra de arte, como una alternativa preservadora.

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Donar o heredar objetos familiares puede convertir el desapego en una experiencia positiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a objetos ligados a aspiraciones personales que ya no tienen cabida en la vida cotidiana, como cubiertos de lujo o libros sin leer, Seung-McFarland invita a preguntarse si realmente aportan valor actual. Liberar estos elementos permite disfrutar más de lo que sí es útil y aligera la carga de expectativas ajenas.

Donar o heredar objetos a quienes realmente los apreciarán puede aliviar la culpa que surge por no retenerlos. Seung-McFarland sostiene que compartir objetos significativos con otros “facilita el desapego y permite que el objeto siga provocando alegría”. Donar un vestido de novia a una organización benéfica, por ejemplo, convierte este acto en una experiencia gratificante.

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El sentimiento de culpa asociado a soltar recuerdos materiales tiene, según Paxton, raíces profundas que él llama “culpa de la muerte”. Esta emoción puede llevar incluso a guardar las pertenencias más insólitas por miedo a faltar al recuerdo de quienes ya no están.

La memoria reside en las personas, no en los objetos, según especialistas en organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer estas emociones y preguntarse si uno querría que otros guarden cosas similares en su memoria puede ayudar a establecer un equilibrio sano.

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Acordar en familia el uso de espacios limitados para recuerdos personales, como un baúl exclusivo por individuo, previene que el desorden sentimental ocupe todo el hogar. Así, cada persona resguarda lo que considera más significativo sin sobrecargar el entorno común.

Transformar y adaptar recuerdos para preservar su valor

Transformar objetos heredados en creaciones nuevas es una alternativa práctica mencionada por Paxton y Seung-McFarland al medio. Modificar una joya antigua en un accesorio actual, renovar muebles heredados con telas modernas o restaurar piezas tradicionales refuerza la conexión afectiva sin sacrificar espacio ni funcionalidad.

La premisa clave para los expertos es adaptar los recuerdos al presente, de modo que se conserve el legado emocional sin restar armonía ni practicidad a la vivienda.

Revitalizar estos objetos es una oportunidad para que las siguientes generaciones conozcan su historia y se apropien de ellos de forma personal, evitando así la acumulación compulsiva.