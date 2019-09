- Hace 2 años y medio el equipo de Danny Meyer y Lexus decidieron conocer Mishiguene en el marco de su scouting por el mundo para Intersect. Y no solo me sentí muy honrado, sino que además me sentí en sintonía con lo que ellos quieren que transmita una propuesta gastronómica; en nuestro caso de cocina judía. Ellos no buscaban solo técnica culinaria, sino que trascienda algo más frente a cada ingrediente o cada plato. Y la cocina judía es el mapa culinario más amplio del mundo... y ahí vino la conexión con Mishiguene. A Meyer además hay que ponerlo en contexto: no solo es uno de los tres empresarios gastronómicos más importantes del mundo , sino que es un creador de conceptos y de prestigio en las cocinas. Adaptaron el espacio Intersect en cada detalle para que Mishiguene no pierda nada de su esencia, ni de su propuesta original: vajilla cristalería, manteles con sellos...hasta compraron el ahumador para hacer el pastrón.