Y las movilizaciones comenzaron a ser masivas. Varios líderes mundiales como el ex presidente Barack Obama, el papa Francisco, la ex directiva del FMI, Christine Lagarde, la científica Jane Goodall o el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, la recibieron y escucharon sus demandas. Hasta se animó a criticar al presidente Donald Trump por no escuchar lo que dice la ciencia sobre la crisis climática y quitar a EEUU como protagonista del Acuerdo de París por el clima.