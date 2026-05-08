Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

Gilberto Mora reconoció que Corea del Sur es un rival difícil. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Previo a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de cara al Mundial 2026, un grupo de periodistas de Corea del Sur acudió a las instalaciones para observar al equipo dirigido por el cuerpo técnico mexicano.

La visita de los medios asiáticos, motivada por el próximo enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la fase de grupos, destacó un creciente interés internacional por el desempeño del conjunto tricolor.

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Durante la jornada de medios, los reporteros coreanos practicaron su español con ayuda de colegas mexicanos antes de entrevistar a Gilberto Mora, quien fue el centro de atención debido a su reciente regreso tras una lesión.

Gilberto Mora fue comparado con Kang In Lee por la prensa coreana

Durante el encuentro con los medios, los periodistas surcoreanos manifestaron a Gilberto Mora que en su país cuenta con una base considerable de seguidores, llegando incluso a compararlo con Kang In Lee, futbolista del Paris Saint-Germain y figura destacada de la Selección de Corea del Sur.

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En la entrevista, Mora fue consultado sobre su percepción del jugador asiático y respondió: “Se me hace un jugador muy bueno. Que juega en una de las top ligas de Europa. Y, pues, bueno, creo que es un grandísimo jugador de Corea”.

La conversación también abordó el duelo que sostendrán ambas selecciones en el torneo: “Yo creo que va a ser un partido muy lindo el que vamos a hacer contra Corea. Creo que todos los jugadores son muy buenos y vamos a tratar de dar lo mejor para poder ganar”, expresó el mediocampista mexicano.

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La interacción se desarrolló en un ambiente cordial, reflejando la expectativa del público y los medios coreanos ante el enfrentamiento con México.

Los propios periodistas surcoreanos compararon a Mora con el jugador del PSG. REUTERS/Stephanie Lecocq

“Sabía que podría llegar”: Mora nunca perdió la fe de llegar al Mundial pese a lesión

A principios de año, una lesión puso en duda la participación de Gilberto Mora en el Mundial 2026.

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El propio jugador reconoció haber sentido tristeza al momento de la lesión, pero mantuvo la confianza en su capacidad de recuperación.

“Al principio, un poco triste cuando se dio todo eso de la lesión, pero siempre confié en mí, en Dios, los tiempos de él son perfectos. Siempre trabajé todos los días para estar en selección; no lo veía lejos, sabía que podría llegar y entonces cada día motivado para poder estar en el Mundial”, declaró Mora en conferencia de prensa.

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Su proceso de rehabilitación se realizó en Estados Unidos, y agradeció el respaldo tanto de Xolos de Tijuana como de la Selección Mexicana.

Mora no jugaba desde enero por molestias físicas, sin embargo, ya se encuentra listo. (Instagram/ @gil.morita)

Mora explicó que consideró la posibilidad de una intervención quirúrgica, pero finalmente optó por una recuperación natural.

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“Había la opción de operarme o no, siempre fue la opción de no operarme, dejar que el tiempo pasara, mi cuerpo se recuperara y gracias a Dios estoy aquí otra vez”, señaló Mora.

De cara al torneo, el mediocampista aseguró su compromiso y motivación.

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La presencia de la prensa coreana en el CAR, así como el seguimiento que realizan sobre Gilberto Mora y otros jugadores, subraya la atención internacional que genera el enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el grupo A del Mundial 2026, donde ambas selecciones buscarán avanzar en una competencia marcada por el análisis minucioso de sus rivales y el interés mediático global.