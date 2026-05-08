TURIPET en CDMX: proponen ley para impulsar el turismo con mascotas y seres sintientes

Viajar con perros, gatos y otros animales de compañía ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en México. Sin embargo, pese al crecimiento de esta tendencia y al auge de los espacios pet friendly, la práctica todavía no cuenta con un reconocimiento formal dentro de la legislación turística de la Ciudad de México. Esa situación podría cambiar próximamente con la iniciativa TURIPET, presentada en el Congreso capitalino.

La propuesta fue impulsada por Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, integrante de Movimiento Ciudadano, quien busca reformar la Ley de Turismo de la Ciudad de México para incorporar oficialmente el concepto de Turismo con Seres Sintientes, conocido como TURIPET.

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La iniciativa pretende reconocer el turismo acompañado de animales de compañía como una modalidad legal y regulada, tomando en cuenta aspectos relacionados con el bienestar animal, la convivencia social, la protección ambiental y el desarrollo económico del sector turístico.

¿Qué propone la iniciativa TURIPET en CDMX?

La reforma contempla modificar la legislación local para incluir una definición específica de TURIPET como una modalidad de actividad turística que incorpora la participación de seres sintientes, especialmente animales de compañía, en actividades recreativas, de hospedaje, alimentación, transporte y esparcimiento.

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La iniciativa TURIPET busca reconocer legalmente el turismo con mascotas en la Ciudad de México y establecer reglas para hoteles, transporte, restaurantes y espacios recreativos pet friendly bajo criterios de bienestar animal

De acuerdo con la propuesta, estas actividades deberán realizarse bajo condiciones que garanticen el trato digno, la seguridad y el bienestar de los animales, además del respeto hacia el entorno natural y urbano.

Con ello, la Ciudad de México tendría por primera vez una base jurídica para regular y promover servicios turísticos pet friendly, incluyendo hoteles adaptados, restaurantes con áreas para mascotas, medios de transporte especializados y experiencias recreativas dirigidas a personas que viajan con sus animales.

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Crece el turismo con mascotas en México

La iniciativa parte de una realidad social que ha crecido de manera importante en los últimos años. Según datos del INEGI citados en la propuesta, casi siete de cada diez hogares mexicanos tienen una mascota.

Además, en el país existen alrededor de 80 millones de animales de compañía, de los cuales 43.8 millones son perros. Estas cifras han provocado cambios en la industria turística, donde cada vez más negocios ofrecen servicios adaptados para viajeros que desean desplazarse acompañados de sus mascotas.

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No obstante, actualmente muchos de estos servicios operan sin lineamientos específicos ni criterios uniformes, lo que genera vacíos legales y falta de claridad para usuarios, empresas y autoridades.

La diputada promotora de la iniciativa considera que el reconocimiento legal de TURIPET permitiría establecer reglas claras para el funcionamiento de estos espacios y fortalecería la protección de los animales durante las actividades turísticas.

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La Constitución de CDMX ya reconoce a los animales como seres sintientes

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que la Constitución Política de la Ciudad de México ya reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a protección y trato digno.

Sin embargo, la Ley de Turismo local todavía no incorpora ese principio, lo que genera una contradicción entre la realidad social y el marco jurídico vigente.

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La iniciativa plantea armonizar ambas normativas para que las políticas turísticas de la capital contemplen oficialmente a los animales de compañía dentro de las actividades recreativas y de movilidad.

Además, la propuesta señala que el crecimiento de las llamadas familias multiespecie también ha transformado la manera en que muchas personas organizan sus viajes y actividades de convivencia.

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Personas pasean perros de diversas razas con correas coloridas a lo largo de una avenida emblemática de la Ciudad de México, adornada con señales 'pet friendly' y fachadas de establecimientos que dan la bienvenida a las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TURIPET también busca impulsar la economía y proteger el medio ambiente

Otro de los puntos destacados de la iniciativa es el impacto económico del turismo pet friendly. Los viajeros acompañados de mascotas suelen demandar servicios especializados y, en muchos casos, generan un mayor gasto en hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento.

Por ello, reconocer legalmente esta modalidad permitiría a la Ciudad de México fortalecer su competitividad frente a otros destinos turísticos que ya cuentan con estrategias enfocadas en viajeros con animales de compañía.

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La propuesta también incluye una dimensión ambiental. El documento advierte que la falta de regulación puede ocasionar conflictos en áreas naturales, parques y espacios públicos, así como afectaciones a ecosistemas y problemas de convivencia.

En ese sentido, TURIPET buscaría establecer criterios claros para promover actividades turísticas responsables que beneficien tanto a las personas como a los animales y al entorno.