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Petro se pronunció sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: aseguró que el Gobierno no negocia con la estructura armada detrás del crimen

El presidente informó que el cabecilla Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, sería el presunto responsable del homicidio

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El presidente Gustavo Petro informó que conversó con la madre del periodista Mateo Pérez y que se encontrará con ella más adelante - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr y @ISAZULETA/X
El presidente Gustavo Petro informó que conversó con la madre del periodista Mateo Pérez y que se encontrará con ella más adelante - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr y @ISAZULETA/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 23 años, que fue reportado como desaparecido el 5 de mayo de 2026 en Briceño (Antioquia). El joven era director de un medio de comunicación llamado El Confidente de Yarumal, el cual fundó desde cuando estaba en el colegio. También estaba estudiando Ciencia Política en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín.

En una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario rechazó el crimen perpetrado contra el comunicador social, el cual tuvo lugar en la vereda El Hoyo, del municipio de Briceño. Su cuerpo fue encontrado por una comisión humanitaria de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Gobierno nacional, según precisó el jefe de Estado.

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Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia
Alias Víctor Chalá sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

Además, confirmó que el responsable de estos hechos sería Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, cabecilla del frente Darío Gutiérrez. Según el jefe de Estado, este es “un grupo dividido” del Frente 36 de las disidencias de las Farc. “Hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”, señaló.

De igual manera, el presidente Petro aclaró que no hay ninguna mesa de diálogo orientada a la paz con la estructura armada que comanda alias Víctor Chalá. "Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro“, precisó.

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El presidente Gustavo Petro entregó detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro entregó detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X

En zonas del municipio de Briceño como San Andrés de Cuerquía operan todo tipo de estructuras criminales que están detrás del negocio de la minería ilegal y, de acuerdo con la información suministrada por el presidente Petro, esos grupos delincuenciales están en constante confrontación. Es por eso que en la región se documenta la mayor tasa de homicidios de Colombia.

En consecuencia, las autoridades recibieron la instrucción expresa de incrementar el pie de fuerza en los puntos más críticos, con el fin de combatir a los grupos armados que allí delinquen y generan terror entre la población civil. El mandatario aseguró que la fuerza pública entregará resultados contundentes sobre sus operaciones.

La policía nacional tiene orden desde varias semanas de fortalecer su presencia en esta zona y contar con el apoyo del ejército para erradicar los grupos que permanecen allí. La acción de la fuerza pública será eficaz (sic)”, indicó.

El mandatario conversó con la madre del periodista y le expresó sus condolencias por el asesinato de su hijo. Informó que se reunirá con ella personalmente más adelante.

El presidente Gustavo Petro informó que en Briceño, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez, hay una intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro informó que en Briceño, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez, hay una intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal - crédito @petrogustavo/X

Al igual que el jefe de Estado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la noticia del hallazgo del cuerpo del joven comunicador. En una publicación en X, el titular de la cartera se solidarizó con la familia y allegados del periodista y calificó como “vil” el crimen perpetrado por los actores armados.

En su mensaje, Benedetti recalcó que el ejercicio periodístico debe ser ejercido en libertad, teniendo en cuenta que es fundamental para el desarrollo de la democracia. Advirtió que el asesinato de cualquier periodista implica una vulneración a la verdad y tiene como fin “sembrar miedo y silenciar a los territorios”.

En ese sentido, informó que las autoridades estarán al frente de las investigaciones sobre los hechos y presentarán ante la justicia a los criminales detrás del crimen. Asimismo, garantizó una actuación orientada al combate de los grupos ilegales.

El ministro Armando Benedetti condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @AABenedetti/X
El ministro Armando Benedetti condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @AABenedetti/X

“Los responsables deberán responder ante la justicia. El Estado actuará con toda su capacidad frente a estas estructuras criminales dedicadas a la violencia y a las economías ilegales”, escribió el ministro en la red social.

En su momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno nacional no tiene establecido un cese al fuego con ninguna organización criminal en el país, por lo que la fuerza pública tiene la orden de adelantar operaciones contra las estructuras armadas.

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