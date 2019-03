Convertida en símbolo de este movimiento, la adolescente sueca se plantó como cada viernes ante el parlamento de Estocolmo, esta vez rodeada de una treintena de manifestantes. "No soy el origen de este movimiento. Ya estaba allí. Solo requería una chispa para encenderse", dijo Thunberg, mientras un manifestante agitaba una pancarta con un juego de palabras en alusión a su compañera: "Make the planet Greta again".