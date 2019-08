Desde que llegó a Bianchi, Silvio Alberto no deja de sorprenderse con el Cabernet Sauvignon de San Rafael, uno de los cepajes tradicionales del oasis sur mendocino. Y si bien está muy entusiasmado con la bodega y los viñedos nuevos del Valle de Uco, Silvio quiere recuperar el prestigio logrado en su momento por el Particular y el Cabernet Sauvignon 1987, dos íconos de la bodega y grandes exponentes nacionales. Ya empezó con su versión del Particular, más aggiornado y con un buen carácter de lugar. Pero se vienen más Cabernet en camino, tanto en la media como en la alta gama.