Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay.
En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades del partido en la previa, al igual que el minuto a minuto del duelo que se jugará en Manizales.
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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la puesta en marcha del proceso de invitación privada para la presentación de ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030, con la meta de consolidar la proyección internacional del fútbol local y mejorar la experiencia de los espectadores.
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El partido se jugará el 1 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Palogrande de Manizales, y se podrá ver a través en exclusiva de Win + Fútbol y Win Play.
El árbitro del partido será José Bautista, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.
El 26 de abril de 2026, Once Caldas aseguró su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay tras empatar a dos goles ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.
El marcador se abrió gracias al gol de Dayro Moreno al minuto 35, a favor del Once Caldas. Luego Águilas Doradas empató al minuto 65 de tiro penal a través de Rivaldo Correa, y el defensor Joaquín Varela anotó para los antioqueños.
Finalmente, Helleyker Guzmán empató al 83 de partido para Once Caldas de Manizales.
Por su parte, con la clasificación asegurada, el 25 de abril de 2026, Atlético Nacional cayó por 1-0 ante Deportivo Pereira por 1-0 con el gol de Jordi Monroy.