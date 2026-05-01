Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

La última fecha del fútbol profesional colombiano tendrá una definición apasionante-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades del partido en la previa, al igual que el minuto a minuto del duelo que se jugará en Manizales.