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Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

El cuadro Verdolaga quiere celebrar su cumpleaños con una victoria en Manizales, y con la tranquilidad de ambos equipos de estar clasificados al grupo de los 8

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La última fecha del fútbol profesional colombiano tendrá una definición apasionante-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
La última fecha del fútbol profesional colombiano tendrá una definición apasionante-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades del partido en la previa, al igual que el minuto a minuto del duelo que se jugará en Manizales.

13:00 hsHoy

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

El Poderoso de la Montaña y el Vinotinto y Oro lograron victorias en sus respectivos partidos, consolidando su desempeño a nivel continental

Con gol de Francisco Fydriszewski en los últimos minutos del partido, Independiente Medellín logró su primera victoria continental -crédito @DIM_Oficial/X
Con gol de Francisco Fydriszewski en los últimos minutos del partido, Independiente Medellín logró su primera victoria continental -crédito @DIM_Oficial/X

La Copa Libertadores de América terminó su primera vuelta con la fecha 3.

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12:43 hsHoy

La Dimayor abrió el proceso para la adjudicación de los derechos de televisión y digitales del fútbol profesional colombiano

La entidad anunció la apertura de este proceso, marcado por tensiones entre los clubes por la repartición del dinero y preguntas sobre la continuidad del actual canal dueño de los derechos o la intención de mirar otros modelos

El presidente del ente rector del fútbol profesional colombiano expresó la intención de que la Liga BetPlay pueda ser consumida con facilidad por los aficionados al balompié en el país, acorde con las tendencias digitales - crédito Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la puesta en marcha del proceso de invitación privada para la presentación de ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030, con la meta de consolidar la proyección internacional del fútbol local y mejorar la experiencia de los espectadores.

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12:33 hsHoy

Verdes y blancos abren la última fecha de la Liga BetPlay

El Verdolaga tendrá una visita interesante en el estadio Palogrande de Manizales cuando visite al excampeón de América en 2004-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
El Verdolaga tendrá una visita interesante en el estadio Palogrande de Manizales cuando visite al excampeón de América en 2004-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

El partido se jugará el 1 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Palogrande de Manizales, y se podrá ver a través en exclusiva de Win + Fútbol y Win Play.

El árbitro del partido será José Bautista, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Rodríguez.

El 26 de abril de 2026, Once Caldas aseguró su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay tras empatar a dos goles ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.

El marcador se abrió gracias al gol de Dayro Moreno al minuto 35, a favor del Once Caldas. Luego Águilas Doradas empató al minuto 65 de tiro penal a través de Rivaldo Correa, y el defensor Joaquín Varela anotó para los antioqueños.

Finalmente, Helleyker Guzmán empató al 83 de partido para Once Caldas de Manizales.

Por su parte, con la clasificación asegurada, el 25 de abril de 2026, Atlético Nacional cayó por 1-0 ante Deportivo Pereira por 1-0 con el gol de Jordi Monroy.

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