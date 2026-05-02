México

Sheinbaum afirma desde Palenque que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”

Las palabras de la presidenta de México se dan en el marco de tensiones con Estados Unidos

Guardar
Sheinbaum dijo que se siente "fuerte, sólida y segura". | Presidencia
Sheinbaum mando mensaje en defensa de la soberanía de México entre tensiones con Estados Unidos. | Presidencia

Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palenque, Chiapas, donde la mandataria enfatizó su mensaje en defensa de la soberanía de México.

Cabe destacar que sus palabras resaltan en un contexto marcado por las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan por presuntos vínculos con un cártel mexicano.

PUBLICIDAD

La presidenta destaca la soberanía de México

La mandataria mexicana acudió a la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” donde dedicó algunas palabras a los asistentes, resaltando en su discurso frases que marcan la posición de la administración de la primera mujer presidenta en México:

Tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento, por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte”.

PUBLICIDAD

La presidenta detalló que una de las fortalezas de la ciudadanía en México, es el contexto de toda la historia, misma que “empodera al pueblo”, además de “un gobierno que sirve... eso es lo que nos define”, palabras con las que Sheinbaum culminó su mensaje.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstados UnidosChihuahuaSinaloaRubén Rocha MoyaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La miniserie integra talentos de distintos países, potenciando la diversidad actoral y mostrando escenarios auténticos que fortalecen la representación de la historia latinoamericana

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

El Sorteo Superior No. 2883 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos

50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

En medio de una posible renovación, La Máquina enfrentará los cuartos de la Liguilla en el Estadio Jalisco sin una de sus piezas clave

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

DEPORTES

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

Naoya Inoue vs Junto Nakatani: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo desde México por todos los campeonatos mundiales de peso gallo

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026