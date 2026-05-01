Política

Lisandro Catalán habló de su salida del ministerio del Interior y defendió los cambios en el sistema electoral

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán y ex ministro reivindicó la aprobación de la boleta única de papel y cuestionó el sistema de acoples que rige en su provincia, donde el gobernador Jaldo compitió en 2023 con 73 boletas distintas

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Lisandro Catalán, presidente de LLA Tucumán y exministro del Interior, habló de su salida del ministerio del Interior y defendió los cambios en el sitema electoral

Lisandro Catalán, ex ministro del Interior y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, habló con Infobae al regreso sobre su salida del Ministerio en noviembre del año pasado y defendió los cambios al sistema electoral que impulsó desde el Senado de la Nación durante su gestión. El dirigente tucumano también cuestionó el sistema de acoples vigente en su provincia y se pronunció a favor de la eliminación de las PASO.

Sobre su salida del gabinete, Catalán no mostró resquemores. La renovación del ala política del gobierno, que también incluyó al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, la encuadró dentro de las atribuciones del Ejecutivo. “El que tiene los destinos de conducir el país es el Presidente, y tiene el derecho de elegir sus colaboradores”, dijo. En ese sentido, cree que Milei “habrá considerado que era necesario hacer una renovación del ala política”.

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Luego, aclaró que sigue al frente de LLA Tucumán y que el propio Milei visitó la provincia hace un mes para respaldar su gestión.

Catalán describió la política como “una responsabilidad cívica” y no como una carrera. Desde ese lugar, reivindicó el trabajo que realizó en el Senado para destrabar la aprobación de la boleta única de papel, una iniciativa que ya tenía media sanción en Diputados pero que estaba frenada en la cámara alta.

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Varios senadores le advirtieron, durante esas negociaciones, que la boleta única podía perjudicar al propio oficialismo, dado que quien maneja el Estado cuenta con ventajas logísticas sobre los partidos más chicos. La respuesta de Milei, según relató Catalán, fue directa: “Hagamos lo que tenemos que hacer. Es una vergüenza seguir con este sistema de boleta partidaria y las competencias políticas se dan en las urnas. Y si nos eligen, es porque hacemos las cosas bien. Y si no hacemos las cosas bien, no nos elegirán”.

La ley se aplicó por primera vez en las elecciones legislativas de 2025. Esa noche, recordó el dirigente, a las ocho y media ya estaba el escrutinio definitivo “sin un solo incidente, sin una sola denuncia de nada”.

Catalán sostuvo que el sistema anterior, con boleta partidaria, favorecía a los partidos con mayor estructura porque les permitía imprimir varios padrones y distribuir boletas antes del acto eleccionario, mientras que las fuerzas más pequeñas enfrentaban dificultades logísticas. “Lo que la boleta única de papel otorgó a la democracia argentina es igualdad de participación a todos los partidos”, afirmó. Provincias como Santa Fe y Córdoba ya contaban con sistemas similares; el resto, dijo, “tiene que acompañar ese salto de calidad institucional”.

El dirigente tucumano impulsó la aprobación de la boleta única de papel, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2025
El dirigente tucumano impulsó la aprobación de la boleta única de papel, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2025

El blanco más directo de sus críticas es el sistema electoral de Tucumán, donde los acoples están incorporados en la constitución provincial. Bajo ese esquema, cada candidato a intendente puede armar su propia boleta con el candidato a gobernador de su preferencia. Eso llevó a que el gobernador Osvaldo Jaldo compitiera en 2023 con 73 acoples distintos, con cuartos oscuros que mostraban mesas repletas de boletas, donde los candidatos a legisladores o intendentes variaban, pero el candidato a gobernador era siempre el mismo.

“¿Cómo puede ser que en cuarenta y tres años, con todos los índices en Tucumán que fueron para abajo, el peronismo gana y gana y gana y gana? Con el sistema electoral”, afirmó Catalán. Llegó a graficar la situación con un dato concreto: “Hay municipios en Tucumán, o comunas de 20.000 habitantes, donde 8.000 son candidatos”.

Jaldo se manifestó en los últimos días en contra de la reforma política nacional, aunque luego presentó un proyecto propio que contempla PASO no obligatorias con requisitos partidarios. Catalán leyó esa posición como una apertura: dijo que el gobernador “dejó una puerta abierta para seguir charlando”.

La responsabilidad del deterioro provincial, aclaró, no recae únicamente sobre el peronismo que gobernó esas cuatro décadas. “Hubo un oficialismo que hizo de sparring también, que se acopló”, dijo en referencia a una oposición que, en su lectura, se sumó al sistema para preservarlo. “Yo hago responsable al sistema político de Tucumán”, afirmó.

Lisandro Catalán
Catalán cuestionó las PASO y señaló que los partidos tienen herramientas propias para resolver sus candidaturas sin convocar a toda la ciudadanía (Jefatura de Gabinete)

Sobre la eliminación de las PASO, Catalán sostuvo que el sistema no cumplió su función ordenadora de candidaturas —salvo, en su lectura, en la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023— y que obliga a poner en marcha una maquinaria estatal con un costo de cientos de millones de dólares, con fuerzas de seguridad, el Correo Argentino y miles de establecimientos involucrados. “¿Por qué anclarse a una ley que genera un movimiento tremendo y obliga a todo el mundo a ir a votar?”, cuestionó.

Catalán también se refirió al cierre temporal de la sala de prensa de la Casa Rosada, un episodio vinculado a un periodista que filmó con anteojos camuflados el interior del edificio.

Dijo no estar seguro de si compartía la decisión de cerrar el espacio durante cuatro días, aunque respaldó la sanción individual al periodista.

“El Gobierno ya había ejercido una sanción, ya habían suspendido al periodista, le habían quitado la acreditación”, recordó. Según señaló, el lunes siguiente se restableció el acceso a la sala y se reintegraron las credenciales a todos los periodistas menos al involucrado en el incidente.

“Todos gozaron de plena libertad de prensa. Se dice cualquier cosa del presidente, de la hermana, de todos. Y nadie, por lo menos que yo sepa, recibió recriminaciones o nada”, concluyó.

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