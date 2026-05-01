Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan cooperación regional en materia penal

Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan su cooperación regional con estrategias modernas de persecución penal. (Fotografía: Ministerio Público de Guatemala)

Las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador han intensificado su colaboración regional mediante una serie de reuniones orientadas a la modernización institucional y al desarrollo conjunto de estrategias para la persecución penal y el combate al crimen transnacional.

El más reciente encuentro estuvo encabezado por María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público de Guatemala, y Rodolfo Antonio Delgado Montes, fiscal general de El Salvador.

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Ambos funcionarios consolidaron una agenda común centrada en la cooperación técnica y tecnológica, así como en la defensa de la autonomía institucional, informó el Ministerio Público de Guatemala.

Estas acciones buscan fortalecer los vínculos interinstitucionales y modernizar los sistemas de gestión, investigación y tramitación de denuncias, mediante el uso estratégico de tecnologías de la información.

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Durante la reciente visita oficial, la delegación de El Salvador conoció el funcionamiento de la plataforma ASTREA, el sistema de denuncia electrónica, aplicaciones móviles y mecanismos inteligentes de investigación criminal, según datos oficiales del Ministerio Público guatemalteco. El bloque regional de fiscales revisó también el funcionamiento del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), como parte de un esfuerzo concreto para coordinar respuestas al narcotráfico en la región.

La Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Delgado Montes y acompañada por los fiscales adjuntos Jaime Cruz y David Vaquero, así como por altos cargos técnicos y asesores en cooperación, sistemas informáticos y gestión, visitó Guatemala.

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Por parte de Guatemala, la comitiva liderada por Porras incluyó a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Erick Schaeffer, primer subsecretario general; Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción; Eduardo Mejía, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Melvin Portillo, secretario de Política Criminal, entre otros funcionarios.

El intercambio de experiencias tecnológicas y buenas prácticas, eje de la cooperación entre fiscalías

Ambas instituciones han priorizado la modernización de sistemas y la capacitación del personal como claves para garantizar una justicia más eficiente y accesible a la ciudadanía.

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La reunión incluyó una presentación ejecutiva sobre los principales avances tecnológicos del Ministerio Público de Guatemala, en la que se destacaron la digitalización de procesos, el uso del expediente electrónico y la implementación de plataformas móviles y sistemas de comunicación interinstitucional.

La delegación salvadoreña participó en estas sesiones, evaluando oportunidades de colaboración en innovación tecnológica y fortalecimiento de la justicia.

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La relación entre las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador comenzó formalmente en mayo de 2025, con una serie de encuentros orientados al intercambio técnico y el apoyo mutuo en la investigación penal.

Estos encuentros de alto nivel refuerzan la voluntad de ambos países de consolidar mecanismos regionales de coordinación para enfrentar desafíos comunes en materia de persecución penal y crimen organizado, mientras promueven la autonomía de las instituciones involucradas.

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Sobre los alcances y resultados de la última reunión, el Ministerio Público de Guatemala precisó que la cooperación técnica con El Salvador abarca desde la transferencia de tecnología hasta la capacitación de personal y el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos para la investigación penal. Estos esfuerzos buscan “elevar la calidad de los servicios en beneficio de la población” y mantener la eficacia ante delitos transfronterizos, en particular el narcotráfico, con la participación activa de organismos como el CICNAG y el impulso a la transformación digital de ambos ministerios públicos.

Las autoridades de ambas naciones reiteraron que el fortalecimiento de la cooperación no solo contribuye a afrontar el narcotráfico y el crimen organizado, sino que impulsa la innovación permanente en los sistemas de justicia de Guatemala y El Salvador.

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