Guatemala

Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan cooperación regional en materia penal

La coordinación entre ambos ministerios públicos se ha intensificado mediante encuentros de alto nivel que impulsan la actualización institucional y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la persecución de delitos transnacionales

Guardar
Fiscales de Guatemala y El Salvador sostienen reunión de fortalecimiento institucional
Las fiscalías de Guatemala y El Salvador refuerzan su cooperación regional con estrategias modernas de persecución penal. (Fotografía: Ministerio Público de Guatemala)

Las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador han intensificado su colaboración regional mediante una serie de reuniones orientadas a la modernización institucional y al desarrollo conjunto de estrategias para la persecución penal y el combate al crimen transnacional.

El más reciente encuentro estuvo encabezado por María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público de Guatemala, y Rodolfo Antonio Delgado Montes, fiscal general de El Salvador.

PUBLICIDAD

Ambos funcionarios consolidaron una agenda común centrada en la cooperación técnica y tecnológica, así como en la defensa de la autonomía institucional, informó el Ministerio Público de Guatemala.

Estas acciones buscan fortalecer los vínculos interinstitucionales y modernizar los sistemas de gestión, investigación y tramitación de denuncias, mediante el uso estratégico de tecnologías de la información.

PUBLICIDAD

Durante la reciente visita oficial, la delegación de El Salvador conoció el funcionamiento de la plataforma ASTREA, el sistema de denuncia electrónica, aplicaciones móviles y mecanismos inteligentes de investigación criminal, según datos oficiales del Ministerio Público guatemalteco. El bloque regional de fiscales revisó también el funcionamiento del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), como parte de un esfuerzo concreto para coordinar respuestas al narcotráfico en la región.

La Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Delgado Montes y acompañada por los fiscales adjuntos Jaime Cruz y David Vaquero, así como por altos cargos técnicos y asesores en cooperación, sistemas informáticos y gestión, visitó Guatemala.

Por parte de Guatemala, la comitiva liderada por Porras incluyó a Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Erick Schaeffer, primer subsecretario general; Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción; Eduardo Mejía, secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Melvin Portillo, secretario de Política Criminal, entre otros funcionarios.

El intercambio de experiencias tecnológicas y buenas prácticas, eje de la cooperación entre fiscalías

Ambas instituciones han priorizado la modernización de sistemas y la capacitación del personal como claves para garantizar una justicia más eficiente y accesible a la ciudadanía.

La reunión incluyó una presentación ejecutiva sobre los principales avances tecnológicos del Ministerio Público de Guatemala, en la que se destacaron la digitalización de procesos, el uso del expediente electrónico y la implementación de plataformas móviles y sistemas de comunicación interinstitucional.

La delegación salvadoreña participó en estas sesiones, evaluando oportunidades de colaboración en innovación tecnológica y fortalecimiento de la justicia.

La relación entre las fiscalías generales de Guatemala y El Salvador comenzó formalmente en mayo de 2025, con una serie de encuentros orientados al intercambio técnico y el apoyo mutuo en la investigación penal.

Estos encuentros de alto nivel refuerzan la voluntad de ambos países de consolidar mecanismos regionales de coordinación para enfrentar desafíos comunes en materia de persecución penal y crimen organizado, mientras promueven la autonomía de las instituciones involucradas.

Sobre los alcances y resultados de la última reunión, el Ministerio Público de Guatemala precisó que la cooperación técnica con El Salvador abarca desde la transferencia de tecnología hasta la capacitación de personal y el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos para la investigación penal. Estos esfuerzos buscan “elevar la calidad de los servicios en beneficio de la población” y mantener la eficacia ante delitos transfronterizos, en particular el narcotráfico, con la participación activa de organismos como el CICNAG y el impulso a la transformación digital de ambos ministerios públicos.

Las autoridades de ambas naciones reiteraron que el fortalecimiento de la cooperación no solo contribuye a afrontar el narcotráfico y el crimen organizado, sino que impulsa la innovación permanente en los sistemas de justicia de Guatemala y El Salvador.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Público de GuatemalaEl SalvadorFiscalía General de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libertad de prensa sufre nuevo retroceso en Costa Rica en 2026

El informe de Reporteros Sin Fronteras señala un descenso histórico en el índice que mide la apertura informativa, atribuyendo la tendencia negativa a un entorno político cada vez más adverso para la labor periodística

Libertad de prensa sufre nuevo retroceso en Costa Rica en 2026

Caso Jet Set en RD: Familiares de las víctimas exigen elevar cargo de homicidio de involuntario a voluntario

En un giro decisivo para el proceso judicial por la tragedia del Jet Set, la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat informó hoy que no se opone al envío del caso a juicio de fondo

Caso Jet Set en RD: Familiares de las víctimas exigen elevar cargo de homicidio de involuntario a voluntario

El Salvador establece veda nacional de camarón marino por 45 días

La medida, impulsada por la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, restringirá la pesca de camarón a partir del 2 de mayo, con el objetivo de proteger los ecosistemas y promover el desarrollo costero.

El Salvador establece veda nacional de camarón marino por 45 días

Entre el oleaje y el olvido: El rastro perdido de David Fernández, autoridades dominicanas buscan su cuerpo en el mar

Las autoridades dominicanas mantienen activo un operativo de búsqueda ininterrumpido en el litoral sur del Distrito Nacional para dar con el paradero de David Fernández, de 35 años

Entre el oleaje y el olvido: El rastro perdido de David Fernández, autoridades dominicanas buscan su cuerpo en el mar

La migración nicaragüense a España cuadruplica su volumen en ocho años

El flujo de personas procedentes de Nicaragua que se establecen en territorio español ha crecido de manera sostenida desde 2018, mientras los envíos de remesas muestran incrementos históricos y un impacto social visible en ambos países

La migración nicaragüense a España cuadruplica su volumen en ocho años

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

MUNDO

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual

Tras la tensión con Friedrich Merz, Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania

La Casa Blanca comunicó al Congreso que considera que la guerra contra Irán “terminó”: “Las hostilidades han cesado”

Los precios del petróleo cayeron tras propuesta iraní para negociar con Estados Unidos

Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz