¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Tres líneas del MB afectadas por movilizaciones

12:48 hsHoy
Metrobús CDMX
Debido a diversas movilizaciones en el marco del Día del Trabajo, el centro de la capital mexicana se encuentra colapsada por lo que se recomienda buscar alternativas viales.
12:34 hsHoy
Metro CDMX
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
12:34 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.