México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Tres líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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12:48 hsHoy

Metrobús CDMX

Debido a diversas movilizaciones en el marco del Día del Trabajo, el centro de la capital mexicana se encuentra colapsada por lo que se recomienda buscar alternativas viales.

Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avancen en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
12:34 hsHoy

Metro CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 1 de mayo

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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12:34 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

Metro CDMX STC inicio de operaciones
Metro CDMX STC inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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