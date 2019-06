La uva elegida para los grandes vinos de aquella época no era el Malbec como en la actualidad sino el Cabernet Sauvignon. Básicamente porque no solo no había un know how local que pudiera definir un estilo autóctono, sino además porque muchos de los hacedores y bodegueros venían del Viejo Mundo. Por eso, todos emulaban a Francia y sus grandes vinos de Burdeos; cuna del cepaje más importante del mundo. Pero allí los vinos no eran varietales. Es más, no se conocía esa palabra porque los vinos no eran identificados por sus uvas sino por sus regiones (Borgoña, Champagne, Rioja, Piamonte, etc.). Los tintos de Burdeos eran blends, y es ahí donde el Merlot (también proveniente de la misma zona) entró a jugar. ¿Y el Malbec? también entra en escena por aquel entonces como un actor local de reparto, fundamentalmente porque estaba muy implantado.