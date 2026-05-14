Subsidio de vivienda en 2026: hasta $13 millones en ayudas para arriendo y ahorro en “Mi Casa en Bogotá”

La estrategia “Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar” acompaña a las familias desde el ahorro hasta la entrega de la vivienda. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Miles de familias en la capital colombiana podrán acceder a un subsidio de vivienda de hasta $13 millones para facilitar el arriendo y el ahorro destinado a la compra de una casa propia, como parte del programa ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’ impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría del Hábitat.

Esta iniciativa contempla un ambicioso calendario de apoyos económicos y asesoría personalizada, con el objetivo de transformar el acceso a la vivienda en la ciudad.

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Un programa integral para facilitar el acceso a la vivienda

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha puesto en marcha un esquema de subsidios y acompañamiento que, según datos oficiales, beneficiará a miles de hogares bogotanos durante 2026. El eje central es la entrega de apoyos económicos directos y la orientación a las familias desde la etapa de ahorro hasta la obtención de escrituras.

La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, destacó que “Bogotá inicia hoy una gran apuesta en política habitacional con la puesta en marcha de esta ruta integral. Hemos diseñado un calendario con miles de cupos que van desde el ahorro programado hasta el apoyo para el cierre financiero y el mejoramiento de sus viviendas actuales. Nuestro objetivo es que el acceso a la vivienda sea un proceso claro, transparente y humano”.

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El programa “Ahorro para mi Casa” permite a los beneficiarios acceder a apoyos mensuales para facilitar la adquisición de vivienda. - crédito Colprensa.

Calendario de subsidios y ferias para 2026

El cronograma de ‘Mi Casa en Bogotá’ incluye varias convocatorias a lo largo del año, con oportunidades para diversas situaciones familiares:

Reactiva tu Compra: 2.000 cupos para familias que necesitan un apoyo final para escriturar su vivienda.

Ahorro para mi Casa: Convocatoria el 19 y 20 de mayo, con 1.500 cupos y un subsidio de hasta $13.026.733, distribuido en 12 pagos mensuales de hasta $1.085.561 para cubrir arriendo y fomentar el ahorro para la cuota inicial.

Mejoramiento de vivienda: Postulaciones el 14, 15 y 16 de mayo para la localidad de Engativá, orientadas a arreglos estructurales y de pisos. Durante abril, esta ayuda ya estuvo disponible para el sector de Suba Rincón.

Arriendo Temporal Solidario: 700 cupos los días 10 y 11 de junio, destinados a familias cuyos ingresos no superan un salario mínimo.

El punto culminante será la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, programada del 2 al 4 de julio, con la participación de 29 constructoras, 12 entidades financieras y 5 cajas de compensación. Para asistir, es obligatorio inscribirse virtualmente entre el 20 de mayo y el 1 de junio a través de los canales de la Secretaría del Hábitat.

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¿En qué consiste el subsidio “Ahorro para mi Casa”?

Este subsidio representa una ayuda económica única, otorgada a familias para cubrir completamente o en parte el arriendo mensual, con la condición de que el hogar beneficiario mantenga un ahorro programado. El propósito es incentivar hábitos financieros responsables y facilitar la adquisición de vivienda en Bogotá.

El valor del subsidio asciende a $13.026.733 en 2026, pagado en 12 cuotas mensuales de hasta $1.085.561 cada una. Para recibir este beneficio, el hogar debe ahorrar $472.744 por mes durante el periodo de asignación. El depósito del subsidio se realiza directamente en la cuenta certificada por el hogar, según información publicada por la Secretaría del Hábitat.

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Durante 2026, el Distrito destina cupos y recursos para familias que buscan mejorar su situación habitacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Requisitos y condiciones de acceso

Para postularse, el jefe de hogar debe ser mayor de edad y acreditar ingresos familiares de hasta $3.501.810 en 2026, equivalentes a 2 salarios mínimos. No se permite que ningún integrante sea propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones legales. Tampoco pueden haber recibido previamente un subsidio de vivienda aplicado.

Entre las condiciones de priorización figuran hogares en riesgo de violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, miembros de la fuerza pública, personas jóvenes como jefes de hogar, minorías étnicas y adultos mayores.

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El proceso de postulación requiere presentar documentos de identidad, contrato de arriendo vigente, certificados de ingresos, certificación bancaria, registro fotográfico de la vivienda, recibos de servicios públicos y la matrícula inmobiliaria del inmueble arrendado. Los documentos deben cargarse en formato digital a través de la plataforma oficial.

Postulación y consulta de resultados

Las familias interesadas deben diligenciar el formulario de postulación disponible en la web de la Secretaría del Hábitat (habitatbogota.gov.co) y aportar todos los documentos requeridos. El estado de la postulación puede consultarse en suav.habitatbogota.gov.co.

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Las condiciones para acceder se mantienen desde la postulación hasta la asignación del subsidio. Además, la vivienda arrendada debe estar ubicada en un barrio legalizado y reunir condiciones mínimas de habitabilidad, que serán verificadas por la Secretaría del Hábitat.

Las convocatorias del subsidio priorizan hogares vulnerables, víctimas del conflicto y personas con discapacidad. - crédito Colprensa

Respuestas a dudas frecuentes

El subsidio se deposita directamente en la cuenta certificada por el hogar. El ahorro mensual es obligatorio y debe realizarse en una cuenta o instrumento financiero autorizado, donde los fondos permanezcan acumulados durante la vigencia del subsidio. No es posible recibir el beneficio si la familia reside en un inquilinato o habitación que no cumpla los requisitos de habitabilidad. Si es necesario cambiar de vivienda, se debe notificar previamente a la Secretaría del Hábitat para la revisión correspondiente.

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