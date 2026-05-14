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Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública a participado en el primer encuentro sobre el futuro de los derechos digitales, celebrado este jueves en Barcelona

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Imagen de archivo del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)
Imagen de archivo del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este jueves que la Comunidad de Madrid “no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”. “Ha utilizado los recursos de los madrileños para pasar unos días en la Riviera Maya, tomando mojitos”, ha señalado.

El ministro acusó este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de decir “locuras” contra el Gobierno de España y ha criticado los “recursos públicos tirados” para sus “vacaciones” en México. En este sentido, la presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y ha asegurado que la presidenta Sheinbaum recibió “una orden desde España”.

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Por su parte, López ha aclarado este jueves que la embajada española le ofreció toda su disposición y “Ayuso no quiso porque no había agenda. Esta incluía una medalla pagada por los madrileños, un musical de nacho Cano y un festival de cine financiado por los madrileños y cuando se dio cuenta de que hacía el ridículo desapareció en Riviera Maya cuatro días”.

López ha participado en el Mobile WorldCapital, celebrado en Barcelona, donde ha destacado el papel de España en la transformación digital y la regulación de la Inteligencia Artificial y las redes sociales, recordando la “valiente” postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando adelantó su intención de limitar el acceso a las plataformas digitales a los menores de 16 años.

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Sobre las elecciones andaluzas, el ministro ha declarado que no hará análisis sobre encuestas -que acercan al Partido Popular a una mayoría absoluta-, comparando estos comicios con las últimas elecciones generales: “En julio de 2023 decían que Sánchez se iba air del Gobierno y hoy es presidente. Estoy convencido de que no hay mejor presidenta para Andalucía que María Jesús Montero”.

El bloqueo a la Guardia Civil

Sobre el supuesto bloqueo del Gobierno al reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, López ha asegurado que no han “bloqueado nada”, ya que es la mesa del Congreso la que decide si la Guardia Civil es o no una profesión de riesgo. “Ningún Gobierno se ha implicado más que el de Sánchez, vayan a las cifras y miren quién recortó salarios e inversiones, los datos son tozudos”, ha declarado, haciendo referencia al gobierno de Mariano Rajoy.

Además, ha asegurado que el actual Gobierno, que está en “constante contacto con la Guardia Civil”, ha reforzado los medios y aumentado los recursos para la lucha contra el narcotráfico. “Hemos multiplicado las plantillas convocatoria tras convocatoria después de años de recortes de Rajoy. Son datos”, ha enfatizado.

La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de haber "alentado" el supuesto "boicot" sufrido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje institucional a México, y se ha sumado a las críticas denunciadas esta mañana por la líder regional sobre una falta de apoyo diplomático y "abandono" durante la visita. Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ante los medios de comunicación al término de su intervención en un foro impulsado por CEIM, donde ha asegurado que desde la llegada de Ayuso a México se produjo un intento de "boicot" a todos sus actos "con la connivencia de la izquierda y la ultraizquierda" española.

Menores y redes sociales

“España es referente mundial en la construcción de la IA confiable”, ha considerado, señalando y poniendo en valor las leyes impulsadas por el país en esta materia. Además, ha asegurado que “seremos una de las primeras gigafactorías de Europa”.

Respecto al debate de los menores de edad en redes sociales, ha asegurado que España será de los primeros en implementar una ley en este sentido: “Hablamos de una verdadera pandemia de salud mental entre los niños y especialmente las niñas”. Sobre las deepfakes ha destacado que España ha conseguido impulsar su prohibición para menores a nivel europeo. “Este es el campo de batalla, entre los que defienden la ley de la selva y los que defendemos que tiene que haber normas. Es mucho lo que nos jugamos en esta batalla”, ha indicado.

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