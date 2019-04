El desarrollo del Malbec, y gracias a los avances en el know how de agrónomos y enólogos, puede brindar vinos simples y directos, muy disfrutables, como tintos de guarda y complejos, que hoy se pueden descorchar para celebrar sin problemas, pero que también prometen ganar complejidad con la guarda, e ir sumando prestigio a la categoría. Quizás a medida que se sube en las pretensiones cualitativas (y en los precios) el carácter no sea del varietal sino del lugar, ese atributo que solo pueden alcanzar los grandes vinos y llegar a ser únicos. Pero es evidente que el Malbec es el mejor vehículo para recorrer los paisajes argentinos a través de las copas.